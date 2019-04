Reilun datatalouden tiekartta luo pohjaa kilpailukykyiselle ja kestävälle kasvulle Euroopassa

Kansainvälinen keskustelualoite esittää, että Eurooppa suuntautuisi reiluun ja ihmislähtöiseen datatalouden malliin, missä tiedon käytön ja yksilönsuojan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja.

Sitran ja kansainvälisen ajatushautomo Lisbon Councilin keskustelualoite A Roadmap for a Fair Data Economy esittelee vision siitä, miten Euroopassa yksilö voi hallita omaa dataansa ja miten reilu datatalous voisi synnyttää uudenlaisia palveluita niin rahoituksen, liikkuvuuden, energian kuin muillakin toimialoilla.

Julkaisu kuvaa neliosaisen tiekartan reilun datatalouden kehittämiseksi:

Nykyisen EU-sääntelyn toimiva käytäntöönpano

Jotta datan toissijaisessa käytössä piilevä potentiaali ja yksilön parempi datanhallinta voidaan saavuttaa, on julkisen sektorin yhteistyössä kuluttajajärjestöjen ja talouselämän kanssa edistettävä datan siirrettävyyteen liittyvän sääntelyn toimeenpanoa. Johtaminen esimerkillä

Julkinen sektori voi vapaaehtoisesti noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta ja näyttää esimerkkiä datan käsittelyssä. Lisäksi julkinen sektori voi vauhdittaa kysynnän luomista uudelle teknologialle, standardeille ja palveluille. Ekosysteemien luominen ja infrastruktuurin tarjoaminen

Valtionhallinto voit edistää uusien palvelujen ja ekosysteemien syntymistä erityisesti aloilla, joihin julkinen sektori ja sääntely erityisesti vaikuttavat. Julkisen sektorin tulisi tehdä yhteistyötä yritysten kanssa uudenlaisten palvelujen luomiseksi sekä standardien ja yhteiskäyttöisyyden edistämiseksi. Reilun datatalouden edistäminen poliittisilla ohjelmilla

Kuten minkä tahansa laajan lainsäädännöllisen muutoksen yhteydessä, tarvitsemme yhteisiä toimenpiteitä, esimerkiksi viestintää ja koulutusta, jotta sekä kansalaiset että yritykset ymmärtäisivät uudet oikeutensa ja niiden tarjoamat mahdollisuudet

Dataan perustuvan liiketoiminnan vauhdittaminen on Euroopassa mahdollista, sillä kuluttajien luottamusta ja suojaa on lujitettu lainsäädännön avulla. Euroopan komissio julkaisi hiljattain myös suuntaviivat eettiselle tekoälylle.

Nyt julkaistun keskustelualoitteen mukaan luottamuksen valitseminen Euroopan kilpailukyvyn ajuriksi on hyvä suunta. Startup- ja suuryritykset ovat kuitenkin esittäneet huolensa, että uusi sääntely rajoittaa datan käyttöä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi samalla, kun säännösten noudattaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Keskustelualoitteen mukaan reilussa datataloudessa datan käytön mahdollisuudet ovat suuremmat kuin vallitsevassa talouden mallissa, eikä datan käytön ja yksilönsuojan tai tietoturvan välillä tarvitse tehdä kompromisseja. Yksilön suostumukseen perustuva datan siirrettävyys on tässä avainasemassa. Reiluuteen sisältyy ajatus siitä, että edut kertyvät kaikille datan jakamisen ja käytön osapuolille: niin palveluita käyttäville yksilöille, datan tuottajille kuin yrityksille, jotka käyttävät dataa uusien palvelujen tarjoamiseen.

Kesällä 2019 uusi Euroopan parlamentti aloittaa toimikautensa ja Suomi ottaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden. Tämän keskustelunaloitteen tarkoitus on antaa suuntaviivoja Euroopan kilpailukykyiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Ensimmäinen tätä julkaisua koskeva keskustelutilaisuus Next era of data economy järjestetään Helsingissä 8. toukokuuta.

Keskustelualoite pohjautuu Sitran ja Lisbon Councilin aikaisempaan työhön sekä yli 50 yritysjohdon, päätöksentekijän ja datatalouden asiantuntijan haastatteluun. Julkaisu liittyy Sitran IHAN®-hankkeeseen, jossa rakennetaan reilun datatalouden perustuksia ja yhteiset pelisäännöt reiluun datan vaihtoon ja hyödyntämiseen.