Reilusti yli 100 tonnia vähemmän muovia vuodessa – S-ruokakauppojen pakkausuudistukset tähtäävät kierrätettävyyteen ja kestävään muovin käyttöön

Yhdessä hedelmärasiassa käytetyn muovin määrä voi vaikuttaa pieneltä asialta, mutta kun volyymit ovat suuria, on pienilläkin muutoksilla suuri merkitys. Viinirypälerasioiden kansien vaihtaminen ohuisiin muovikalvoihin säästää yli miljoonan muovikassin verran muovia vuodessa. Kotimaista-merkin jauhelihapakkauksen vaihtaminen ohuempaan muoviin säästää vuodessa lähes 80 tonnia muovia. S-ryhmä kehittää jatkuvasti pakkauksiaan yhä vastuullisemmiksi yhdessä tavarantoimittajien kanssa.

Useita esimerkkejä uudistuneista, vastuullisemmista tuotepakkauksista löytyy S-ruokakauppojen hedelmä- ja vihannesosastoilta. Monissa pakkauksissa pakkausmateriaalin määrää on vähennetty tai muovia on korvattu kartongilla. Pakkausten uudelleenkäyttöä edistetään etenkin logistiikassa. Esimerkiksi uudelleenkäytettävien hedelmä- ja vihanneslaatikoiden käyttö on jatkuvassa kasvussa – vuoden 2019 aikana käyttö kasvoi 22 % edellisvuoteen verrattuna.

Muutoksia on tehty elintarvikkeiden lisäksi muissakin tuoteryhmissä, joissa kierrätysmateriaalien osuutta on kasvatettu. Muun muassa omien merkkien pyykin- ja astianpesuaineiden pakkauksista on korvattu vuositasolla 10 tonnia tavanomaista neitseellistä muovia kierrätysmuovilla ja alusvaatteiden henkareita on vaihdettu kokonaan kierrätysmuovista valmistetuiksi. Yöasujen sekä kylpytakkien pakkausmuovin määrää puolestaan on merkittävästi vähennetty – yhteensä noin 3 tonnia vuodessa.

Tavoitteena kaikkien omien merkkien pakkausten kierrätettävyys

Pakkausuudistusten tarkoituksena on tehdä pakkauksista paremmin kierrätettäviä, edistää uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä, minimoida turhaa muovia sekä edistää kestävää muovin käyttöä. Taustalla on S-ryhmän oma muovilinjaus vuodelta 2018. Lisäksi S-ryhmä on mukana kansainvälisessä Ellen MacArthur Foundationin ja YK:n käynnistämässä The New Plastics Economy -sitoumuksessa, jonka tavoitteena on edistää muovien kiertotaloutta.

Uusia pakkausratkaisuja suunniteltaessa tärkeintä on, että pakkaus toimii kuten pitääkin, eli suojaa tuotetta ja auttaa sen säilyvyydessä sekä hävikin minimoimisessa. Pakkauksen tulee myös toimia läpi koko arvoketjun niin tuotannossa, kuljetuksissa, myymälässä kuin asiakkaan kotonakin, minkä lisäksi on otettava huomioon pakkauksen kierrätettävyys. Tavoitteena on, että kaikki S-ruokakauppojen omien merkkien tuotepakkaukset ovat kierrätettäviä vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Yhdestä materiaalista valmistettu pakkaus on helpompi kierrättää. Mikäli pakkauksessa käytetään useita materiaaleja, tulisi kuluttajan pystyä erottelemaan eri materiaalit toisistaan helposti eri keräysastioihin, kertoo vastuullisuusasiantuntija Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

S-ruokakauppojen omien merkkien tuotteiden pakkauksiin on lisätty myös selkokielisiä lajitteluohjeita, jotta kuluttajan olisi yhä helpompi lajitella pakkaus kierrätykseen. Vuonna 2019 lajitteluohjeet lisättiin lähes 900 päivittäistavarakaupan tuotteen pakkaukseen helpottamaan asiakkaiden arkea. Kaikkiaan lajitteluohjeet löytyvät nyt yli 1000 tuotepakkauksesta.

Kierrätyksen tulisi olla vaivatonta ja suomalaiset ovatkin perinteisesti tottuneita kierrättäjiä. Pakkausten lajittelun voi hoitaa joustavasti myös kauppareissun yhteydessä, sillä yli 400 S-ryhmän myymälän pihalta löytyy Rinki-ekopiste.