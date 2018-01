Reilut sata asiakasta saanut liian suuren terveyskeskuslaskun

Reilut sata asiakasta, jotka ovat asioineet Espoon kaupungin terveyskeskuksissa joulukuussa, ovat saaneet liian suuren laskun. Lisäksi reilut sata asiakasta on jäänyt kokonaan ilman laskua.

Ongelma johtuu kaupungin laskutuksessa vuodenvaihteessa tapahtuneesta inhimillisestä virheestä. Espoon kaupungin terveyskeskuskäynneistä lähtee kuukausittain keskimäärin 11 000 laskua.

Liian suuren laskun saaneiden asiakkaiden laskuissa näkyy omien käyntitietojen lisäksi virheellisesti myös toisen asiakkaan terveyskeskusasiointien määrä, ajankohta ja maksukattokertymä. Toisen asiakkaan nimeä, henkilötunnusta tai muita yksilöintitietoja laskuissa ei kuitenkaan näy.

Espoon kaupunki on jäljittänyt laskutusjärjestelmästä kaikki 244 tapausta ja virheellisten laskujen korjaaminen on aloitettu. Kaikissa virheellisissä laskuissa on eräpäivä 31.1.2018. Koko laskutus on keskeytetty siihen asti, kunnes asia on korjattu.

Asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä

Jos asiakas epäilee saaneensa liian suuren laskun, hän voi rauhassa odottaa korjattua laskua ainakin 7.2. asti. Jos 31.1. erääntyvästä laskusta ehtii lähteä maksuhuomautus, se ei edellytä toimenpiteitä eikä siitä koidu ylimääräisiä kuluja.

Jos asiakas on ehtinyt maksaa virheellisen, liian suuren laskunsa, kaupunki palauttaa ylimääräisen summan hänen tililleen 31.1. mennessä ilman, että sitä pitää erikseen pyytää.

Kokonaan ilman laskua jääneet asiakkaat saavat laskunsa hieman myöhässä.

Oman laskunsa oikeellisuuden voi tarkistaa myös soittamalla numeroon (09) 8162 9500 (ma−pe klo 9−15).