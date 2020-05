Reima Loukkola Osuuskauppa Arinaan hallintojohtajaksi

Osuuskauppa Arinan ravintolat palvelevat hallituksen esitystä noudattaen 28.3.2020 12:10:02 EET | Tiedote

Osuuskauppa Arina toimii Suomen hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti sopeuttaen ravintoloidensa, kahviloidensa ja myös hotelliensa toiminnan perjantaista 27.3.2020 alkaen. Hallitus esittää ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sisällä syömisen kieltämistä asiakkailta mahdollisimman pian koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ruokahuoltoon liittyvä take away -toiminta on sallittua.