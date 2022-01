Reima x Klaus Haapaniemi: Kiinnostava uutuusmallisto lapsille

Klaus Haapaniemen kuosien taianomainen maailma

“Kuvittele satuja ja luo itse omat tarinasi.”

– Klaus Haapaniemi

Kansainvälisesti tunnustettu taiteilija ja suunnittelija Klaus Haapaniemi on luonut Reiman ensimmäistä designer-yhteistyömallistoa varten uniikin Niitty (Spring Field) -kuosin. Uransa aikana Haapaniemi on tehnyt töitä useiden nimekkäiden brändien kanssa, kuten Levi’s, Diesel, Dolce & Gabbana ja Iittala. Reima x Klaus Haapaniemi -malliston leikkisä ja koristeellinen kuosi on saanut inspiraationsa lapsuuden mielikuvitusmaailmasta, jossa vilisee fantastisia hahmoja ja luonnon ihmeitä. Mallisto kutsuu kokemaan maailmaa lapsen silmin.

Kuvittele maailma – millaisen siitä teet?



Reima x Klaus Haapaniemi -mallisto on Reimalta uusi aluevaltaus. Se tuo merkin vuosikymmenten kokemuksen lasten ulkovaatteista sisävaatteisiin, jotka paitsi tuntuvat, myös näyttävät ihastuttavalta. Mallisto koostuu laajasta valikoimasta lasten käyttövaatteita mekoista ja hameista huppareihin ja puseroihin. Se yhdistää Reiman taatun käytännöllisyyden ja laadun Klaus Haapaniemen kuosien kepeän kauniiseen maailmaan. Sisävaatteiden lisäksi mallistoon kuuluu myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja ulkovaatteita.

Syvä yhteys luontoon

“Mikä on hyväksi lapsellesi, on hyväksi myös ympäristölle.”

–Elina Björklund, Reiman toimitusjohtaja

Reima x Klaus Haapaniemi -sisävaatemallisto on suunniteltu Suomessa ja valmistettu taitavien ammattilaisten toimesta Liettuassa. Materiaalina on käytetty puhdasta puuvillaa, suurimmaksi osaksi GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa.

Reiman toiminnan keskiössä on aina ollut tinkimätön laatu ja kestävyys. Vihreään teknologiaan liittyvän osaamisen ja innovaatioiden, eettisten tuotantoketjujen sekä haitallisia aineita sisältävien materiaalien välttämisen avulla Reima pyrkii valmistamaan tuotteita, joiden ympäristövaikutus pysyy alhaisena koko niiden elinkaaren ajan. Reiman juuret ovat Suomessa, ja siksi sen yli 77-vuotista taivalta on aina leimannut syvä yhteys luontoon. Sitä juhlistaa nyt myös luonnosta inspiroitunut ja mielikuvituksellinen Reima x Klaus Haapaniemi -mallisto.

Klaus Haapaniemi

Klaus Haapaniemi (s. 1970) on suomalainen, kansainvälisesti tunnustettu taiteilija ja suunnittelija, jonka helposti tunnistettava, mielikuvituksellinen ja runsas tyyli on elävöittänyt kuvituksia, mainoskuvia, vaateprinttejä, oopperapuvustuksia ja paljon muuta. Haapaniemi on työskennellyt useiden nimekkäiden kansainvälisten brändien kanssa, kuten Levi’s, Diesel, Dolce & Gabbana ja Iittala. Klaus Haapaniemi perusti oman artesaani- ja lifestylebrändinsä nimeltä Klaus Haapaniemi & Co. yhdessä Mia Walleniuksen kanssa vuonna 2010. Heidän suunnittelutyylinsä ammentaa vaikutteita mystisestä luonnosta, suomalaisesta kansanperinteestä ja perinteisestä koristetaiteesta modernilla otteella.

Reima x Klaus Haapaniemi -mallisto on saatavilla Reiman omista myymälöistä, valituista jälleenmyymälöistä sekä osoitteesta reima.com 01.03.2022 alkaen.