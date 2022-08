Reittioppaasta opas.matka.fi löytyvät nyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkiman joukkoliikenteen talviaikataulut sekä reitit

Talviaikataulut käyttöön

Kesä alkaa olla loppusuoralla ja tämä tietää joukkoliikenteessä hiljaisen ajan päättymistä, kun opiskelijat ja työssäkäyvät palaavat arkirutiiniensa pariin. Elokuussa on taas aika ottaa käyttöön useampia vuoroja tiheämmällä vuorovälillä ja enemmän yhteysvälejä, jotka yhdistävät eri paikkakuntia toisiinsa. Näin tapahtuu myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimassa joukkoliikenteessä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla, kun talviaikataulut otetaan käyttöön elokuun aikana.

Joukkoliikenteellä matkustaminen kannattaa

Mikäli siirtyminen joukkoliikenteen käyttäjäksi on ollut jo pohdinnassa niin nyt siihen on hyvä hetki yhteiskunnan toimintojen pyöriessä taas varsin normaalisti ja polttoaineiden hintojen ollessa korkealla tasolla. Kesän jälkeen on syytä myös rutinoituneimpien joukkoliikenteen käyttäjien palauttaa mieleensä, miten se oma bussi kulkeekaan. Nykypäivänä kätevin tapa löytää itselleen se parhaiten sopiva liikkumisvaihtoehto on monessa tapauksessa reittioppaat, jotka yhdistävät määränpäitä ja tarjoavat matkustajien valintoihin pohjautuen parhaita liikkumisvaihtoehtoja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkiman liikenteen reitit ja aikataulut löydät myös luotettavasti ja kätevästi opas.matka.fi reittioppaassa. Oman bussin reitit ja aikataulut on hyvä käydä tarkistamassa, sillä muutoksia liikenteeseen on tehty verrattuna viime kevääseen Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa

Reittioppaaseen ja sen taustalla oleviin digitaalisiin järjestelmiin on tehty kehitystyötä yhteistyössä liikenteenohjauspalveluita tarjoavan Fintraffic Oy: n kanssa, jotta vuorot löytyisivät luotettavasti reittioppaasta ja matkustaja saisi tarvitsemansa tiedon helposti ja vaivattomasti yhden palvelun kautta. Kehitystyö ei tähän tule päättymään, vaan tulevaisuudessa reittioppaassa on mahdollista seurata reaaliaikaisesti ajoneuvoja kartalla sekä saada reitti- ja aikataulutiedon lisäksi myös matkan hintatieto näkymään reittioppaassa. Kuluvan vuoden aikana reittioppaasta pitäisikin pystyä saamaan reittihaun yhteydessä tieto siitä, mitä autosta ostettavan kertalipun hinta enimmillään on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä joukkoliikenteessä.

ELY-keskuksen sopimusliikenne on tyypillisesti seudullista, kaupunkeja ja kuntakeskuksia yhdistävää, liikennettä. Lisäksi rinnalla toimii markkinaehtoista liikennettä erityisesti suurien kaupunkien välillä. ELY-keskuksen hankkiman joukkoliikenteen tunnistaa jatkossa reittioppaassa käytettävästä kolmenumeroisesta linjatunnuksesta.