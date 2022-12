Rekkalastillinen joululahjoja Suomesta Ukrainan lapsille

Jokainen lahjapaketti sisältää vaatteita, kuten sukat, käsineet tai pipon, sekä hygieniatarvikkeita. Jokainen lapsi saa myös pehmolelun ja isommat lapset koulutarvikkeita.



Operaatio Joulun Lapsi on osa maailmanlaajuista Samaritan’s Purse -järjestön johtamaa Operation Christmas Child -keräystä, jonka Suomessa toteuttaa Patmos Lähetyssäätiö. Vuonna 1995 Patmos vei joululahjoja ensimmäisen kerran Bosniaan, sittemmin myös Romaniaan ja Moldovaan. Suomalaisten tekemiä joululahjoja on viety tähän mennessä jo puolelle miljoonalle lapselle.



Patmoksen tiimi on parhaillaan jakamassa joulupaketteja Romanian kylissä Vasluin alueella, jonne täysi rekkalastillinen joulupaketteja saapui viime viikolla. Myös Moldovaan on lähetetty rekka. Lahjat jaetaan kylissä, lasten laitoksissa, kouluissa ja seurakunnissa.



Tämä on ensimmäinen vuosi, kun suomalaisten tekemiä Joulun Lapsi -lahjoja lähetetään Ukrainan lapsille.