Rekrytointiosaamisen kasvattaminen on investointi

Alueen elinvoima, mikä se on ja onko sitä? 21.3.2022 11:09:59 EET | Kutsu

Talouskasvussa on kysymys elintasosta ja asukkaiden hyvinvoinnista. Se on sidoksissa elintason kohenemiseen, ei kulutustavaroiden määrään. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestää paneelikeskustelun to 24.3. aiheesta Alueen elinvoima, mikä se on ja onko sitä?