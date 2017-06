Remeo vahvistaa toimintaansa Turun alueella

19.6.2017 14:58 | Remeo Oy

Remeo on 31.5.2017 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut Turun talousalueella toimivan kiinteistöhuolto M. Valkaman saniteettipalveluiden liiketoiminnan.

Kaupan myötä Remeolle siirtyy kiinteistöhuolto M. Valkama -yhtiön saniteettikalusto, yhteensä 387 keräilyvälinettä ja kaksi autoa sekä saniteettipalveluihin liittyvät

sopimukset. M. Valkaman muu liiketoiminta jatkuu ennallaan, yhtiön omissa nimissä.

“Remeo on jo pitkään tarjonnut Varsinais-Suomen alueen yrityksille, kotitalouksille

sekä kunnalle jätehuollon keräys- ja kuljetuspalveluita. Perheomisteisen

kiinteistöhuolto M. Valkaman toiminta on vankalla pohjalla ja yrityksellä on hyvä maine asiakkaiden keskuudessa. Kaupan avulla paikallinen palveluvalikoimamme laajenee ja monipuolistuu erityisesti tapahtumien ympäristöhuollon osalta”, toteaa Remeon Länsi-Suomen aluejohtaja Pasi Hurme.

“Aikaisempi yhteistyömme Remeon kanssa on ollut helppoa ja perustunut

kumppanuuteen. Siksi koenkin Remeon olevan luonteva saniteettipalveluidemme toiminnan jatkaja ja kehittäjä”, tiivistää Kiinteistöhuolto M. Valkaman toimitusjohtaja Markku Valkama.