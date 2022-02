Remontoi itsellesi unelmien kesämökki Ella Kannisen ja Jasmiini Lappalaisen ohjeilla

Miten uudistetaan ja tuodaan nykypäivään 70-luvun pimeä ja kellastunut pyöröhirsimökki? Entä minkälaisia toimia vaatii vanha 30-luvun kesähuvila, joka on rapistunut niin ulkoa kuin sisältä?

Mökin voi kunnostaa monella tavalla. Ella ja Jasmiini haluavat säilyttää vanhaa ja korvata uudella vain sen, mitä ei voi kunnostaa. Remontoidessaan omia kesäpaikkojaan he työskentelivät monenlaisten ammattilaisten kanssa ja haluavat nyt jakaa uutuuskirjassaan Jokanaisen mökkiremontti lukijoilleen oppimansa.

Kohteina ovat Jasmiinin 1930-luvun puutalo piharakennuksineen ja Ellan pyöröhirsimökki 1970-luvulta.

Jokanaisen mökkiremontti -kirjan havainnolliset kuvat ja selkeät ohjeet antavat opastuksen erilaisiin remonttitöihin mökkien ulko- ja sisäpinnoilla aina ulkomaalauksesta hirsien pintakäsittelyyn, tapetointiin, pinkopahvitukseen, panelointiin ja laatoitukseen. Kirjassa käydään läpi myös kaivon kunnostusta, haitta-ainekartoituksen tekemistä, puunkaatoa, sähkötöitä, harmaavesisuodattamien asennusta ja sisäkäymälän valintaa. Teoksessa kuvataan tehdyt remontit ja annetaan ohjeita myös kesämökin hankintaan ja ylläpitoon.

Ystävykset Ella Kanninen ja Jasmiini Lappalainen ovat kumpikin rakennusmestarien tyttäriä. Jasmiini on kokenut remontoija, jonka johdolla Ellakin on uskaltautunut tarttumaan telaan. Heiltä on aiemmin ilmestynyt Jokanaisen remonttikirja (Otava, 2021).

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.4.2022

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Pdf-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi