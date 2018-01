Remontoitu Kallion kirjasto avataan 1. helmikuuta

Kallion kirjasto kutsuu avajaisjuhlaan! Kirjasto avataan neljä kuukautta kestäneen remontin jälkeen torstaina 1.2.2018 klo 12.

Kirjaston ensimmäinen kerros on saanut remontissa uuden ilmeen. Palautusautomaatti on vaihdettu ja tila on paremmin käytössä varausten noutoon ja aineiston esittelyyn.



Ensimmäisen kerroksen kirjahyllyt ja osa muista kalusteista on uusittu ja tekniikka päivitetty vastaamaan paremmin uudistunutta palvelutarjontaa, kuten aamun kahden tunnin omatoimiaikaa. Remontissa korjattiin myös hissin koneisto ja vesivahingosta kärsineet yleisövessat.

Uudistuksia suunniteltiin yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa erilaisissa työpajoissa.



– ”Yksi suurista muutoksista ensimmäisessä kerroksessa on se, että kolmesta asiakaspalvelutiskistä on jäljellä enää yksi. Asiakaspalvelua tehdäänkin yhä enemmän tilassa asiakkaiden lomassa”, kertoo kirjastonjohtaja Laura Norris.



– ”Asiakkaat toivoivat myös enemmän luonnonvaloa kirjastoon, joten ikkunoiden edessä olevat lukupaikat on purettu. Osa asiakastietokoneista on lainattavia läppäreitä, jotka voi ottaa mukaansa mieleiseen työskentelypaikkaan. Omasta mielestäni upein uudistus se, että kirjaston sisääntuloaulaan on palautettu alkuperäinen avara tunnelma”.

Uudistuneen kirjaston avaamista juhlitaan torstaina 1.2.2018 klo 12 alkaen pullakahveilla sekä juhlapuheiden ja musiikkiohjelman parissa. Ensimmäisen kerroksen Kupolisalissa on esillä valokuvanäyttely Signe Branderin kuvista sekä kuvia 105-vuotiaan kirjaston historiasta. Lapsille on omaa ohjelmaa Vintillä, kirjaston kolmannessa kerroksessa.



Juhlinta jatkuu perjantaina 2.2.2018 Lukujuhlissa, joissa klo 18–21 kirjaston kerrokset toimivat erilaisina yhteislukutiloina. Yhdessä lukeminenkin on hauskempaa!