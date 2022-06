Remonttipartion liittyminen Renevo Groupiin varmistui

– Meille tämä tarkoittaa, että jatkamme tutulla konseptilla korjausrakennustoimintaamme. Keskitymme tietyn ikäisiin ja kokoisiin pääkaupunkiseudun taloyhtiöihin, joille olemme kehittäneet palvelumme. Olen iloinen koko henkilöstön ja yhtiön puolesta – tästä on hyvä jatkaa töitä kesälomakauden jälkeen, kertoo Remonttipartion toimitusjohtaja Ari Saartoala.

Remonttipartiolla on hyvä tilauskanta pitkälle ensi talveen. Yhtiö on saanut useita uusia urakkasopimuksia alkuvuoden aikana. Tilauskanta on noin 41 miljoonaa euroa, ja hankkeiden valmistelua tehdään nyt jo loppuvuoteen ja vuoden 2023 puolelle.

– Kasvamme maltillisesti ja kannattavasti. Ylsimme viime vuonna 32 miljoonan euron liikevaihtoon. Henkilöstöömme kuuluu noin 120 korjausrakentamisen ammattilaista. Ammattilaiset viihtyvät Remonttipartiossa, sillä meillä on resurssit toteuttaa kiinnostavia urakoita. Työvoimapula ei meitä juurikaan haitannut hyvän kumppaniverkostomme ansiosta, Ari Saartoala sanoo.

Taloyhtiöiden peruskorjaukset ja kunnostukset ovat erittäin ajankohtaisia. Suuri määrä 1970- ja 1980-luvun kerrostaloja on tullut peruskorjausikään.

– Korkojen nousu rauhoittaa markkinoita, mutta korjaaminen jatkuu. Rakennuskustannusten kohoamista olemme tasanneet asiakkaille tarjoamalla indeksiehtoa. Käymme myös yhdessä taloyhtiöiden kanssa läpi ratkaisuja, joilla voidaan hallita kustannuksia projektien aikana, Ari Saartoala jatkaa.

Remonttipartio korjaa pääkaupunkiseudun kerrostaloja sekä ryhmäremontteina että taloyhtiökohtaisina projekteina.

– Esimerkkejä viimeaikaisista kohteistamme ovat Vantaalla Nuijatien ryhmäkorjaushanke, Asunto Oy Piikkirinne sekä Asunto Oy Aarresalpa. Tunnemme yhtiöt ja alueet, joten pystymme tarjoamaan hyvin johdettuja projekteja ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä, toteaa Remonttipartion asiakkuuspäällikkö Jaakko Hartikainen.