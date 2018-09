Rengasratsiat käyntiin koko maassa - Nyt mitataan urasyvyyksiä ja rengastuntemusta

Rengasratsia 2018 -turvallisuuskampanja käynnistyy tänään eri puolilla Suomea järjestettävillä rengasratsioilla. Kampanjaviikon tavoitteena on tarkastaa tien päällä noin 10 000 rengassarjaa 40–50 paikkakunnalla. Poliisin valvontatyön ohella Autonrengasliiton ”valkoasuiset rengastohtorit” jakavat rengastietoa ja keräävät tutkimusaineistoa renkaiden syyskunnosta.

Rengasratsiat ovat luonteeltaan neuvontahenkisiä, mutta poliisi voi puuttua räikeimpiin laiminlyönteihin huomauttamalla tai sakottamalla. Autonrengasliiton asiantuntijat tutkivat renkaiden kunnon sekä jakavat autoilijoille ilmaisia uramittareita. Muutamalla paikkakunnalla tarkastetaan urasyvyyksien ohella myös rengaspaineet ja rengastyyppi.

Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi ovat kampanjoineet rengasturvallisuuden puolesta jo syksystä 1997 lähtien. Vuosien varrella urasyvyyksiä on mitattu kaikkiaan lähes 200 000 henkilö- ja pakettiautosta. Kesärenkaiden syyskunto on kohentunut seurannan aikana merkittävästi, mutta renkaiden kuntotuntemuksessa on edelleen pahoja puutteita.

Turvasuositus vähintään 4 mm

Kesärenkaan suorituskyky sadekelillä heikkenee oleellisesti renkaan kulumisen myötä. Lain minimivaatimus kesärenkaille on 1,6 mm, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään neljä milliä. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita renkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta.

Kampanjapäällikkö Hannu Lintala Autonrengasliitosta arvelee, että monet ajavat renkaansa huomaamattaan kehnoon kuntoon. ”Viime syksyn tiedotuskampanjan tuloksista käy selville, että huonorenkaisista autoilijoista vain joka neljäs tiedostaa renkaidensa todellisen kunnon. Renkaiden kulumista pitäisi tarkkailla myös ajokauden aikana. Urasyvyyden tarkistaminen on helppoa kahden euron kolikolla, jonka ulkoreunus on leveydeltään neljä milliä”.

Tunne renkaasi ja olosuhteet

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta kehottaa autoilijoita kiinnittämään huomiota renkaisiin ja ajo-olosuhteisiin. ”Renkaiden pidon heikentyminen voi yllättää varsinkin uraisilla teillä veden kertyessä uriin ja toisaalta myös hiljattain päällystetyillä teillä. Ennakointia on tarkastella renkaiden kuntoa hyvän sään aikana ja kaasujalan asentoa sateen sattuessa.”

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta painottaa kuljettajan vastuuta ajoneuvonsa ja renkaidensa kunnosta. ”Poliisi osallistuu tällä viikolla järjestettäviin renkaiden tarkastustilaisuuksiin. Renkaiden kuntoon kiinnitetään huomiota syksyisin myös muussa liikennevalvonnassa. Vastuu renkaista on aina kuljettajalla ja auton omistajalla tai haltijalla”.

Liite:

Kesärengastutkimus 1997 - 2016. Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kunto syksyn rengasratsioissa. (Autonrengasliitto, 2017)