Rest In Peace, nuorten oma näyttely KAMUssa 15.5.-2.9.2018

Miten nykyajan nuoret näkevät sata vuotta sitten tapahtuneet asiat? Millaisia tuntemuksia, ajatuksia ja pohdintoja sisällissota herättää nuorissa? Espoon kaupunginmuseon ja Espoon nuorisopalveluiden yhteistyössä inspiroitiin nuorisotilojen nuoria työstämään sodan herättämiä tunteita. Nuorten näyttely Rest In Peace on esillä KAMUn Aulassa 15.5.-2.9.2018. KAMUn Aulaan on vapaa pääsy.

Kauklahden ja Karakallion nuorisotilojen sekä Gräsan kädentaitojen keskuksen kerhoissa syntyneissä töissä kuvataan sotaa ja sen herättämiä tunteita nykykulttuurista käsin. Nuoret ovat käsitelleet asiaa huumorin, maiseman ja terveyden kautta. Nuorisotilojen ohjaajien luotsaamana nuorten käsissä on syntynyt niin pienoismalli, video kuin käsitöitäkin. Nuorten näyttely on kolmas Espoon kaupunginmuseon ja nuorisopalveluiden yhteistyön tuloksena syntyneistä näyttelyistä. Yhteistyötä toimialojen välillä on tehty jo vuodesta 2015 lähtien kulttuurisen nuorisotyön koordinoimana. Rest In Peace –näyttely on osa Espoon kaupunginmuseon Espoo sisällissodassa –hankkeen nuorisoyhteistyötä.

Espoon kaupunginmuseolle yhteistyö Espoon nuorisopalveluiden kanssa on tuonut aivan uudenlaisia yleisöjä. Nuoret käyvät kyllä museoissa osana kouluryhmää, mutta harvemmin vapaa-ajallaan. Nuorille itselleen yhteistyö on tuonut merkityksellisiä kohtaamisia historian vaikeidenkin aiheiden kanssa: ”Me teimme tämän videon, koska sisällissota on mielestämme mielenkiintoinen ja samalla myös tärkeä asia. Halusimme näyttää, että välitämme siitä, kuinka jotkut ovat joutuneet taistelemaan oman maansa kansalaisia vastaan.” kertovat Kauklahden nuorisotilan digikerhon nuoret.

Rest In Peace 15.5.-2.9.2018

KAMUn Aula

Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5

Ti, to 11-18, ke, pe 11-19, la-su 11-17