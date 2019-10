Retki kauppaan kutsuu alakoululaiset tutustumaan kaupan maailmaan

Mistä tuotteet tulevat ruokakaupan hyllyihin? Mitä tuotepakkauksista selviää? Mistä merkistä tunnistaa kotimaisen ruoan? Millaisia valintoja kannattaa tehdä voidakseen hyvin? Alakoululaiset ympäri Suomen pääsevät tänä syksynä tutustumaan kaupan maailmaan ja ruoan reittiin S-marketeissa. Taustalla on S-ryhmän ja Ruokatiedon kouluille toteuttama opetuskokonaisuus.

Retki kauppaan on opetuskokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea opetussuunnitelman ”ulos luokasta oppimaan” -ajattelua ja kannustaa löytämään uusia oppimisympäristöjä myös koulun ulkopuolelta.

– Retki kauppaan tarjoaa alakoululaisille tilaisuuden opetella kuluttajataitoja tavalla, joka ei olisi luokkatilassa mahdollista. Retkellä harjoitellaan myös tuiki tärkeitä ryhmätyötaitoja ja vahvistetaan oppilaiden osallisuutta oman koulutyönsä suunnitteluun. Parhaiten retki soveltuu 3.–4.-luokkalaisille, Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi kertoo.

Kaupparetken taustalla on S-ryhmän kesällä 2017 julkaisema Ruokamanifesti, jonka tavoitteena on luoda valoisaa tulevaisuutta suomalaiselle ruoalle. Yksi manifestin teeseistä on lupaus edistää lasten terveellistä syömistä. Sen innoittamana syntyi idea koululaisten retkestä kauppaan.

– Lapsille ja nuorille on tärkeä tarjota tietoa kaupan maailmasta. Esimerkiksi tieto ruoan reitistä kauppaan ja ruokahävikistä opettaa ymmärtämään ruoan tuotantoa ja elinkaarta sekä arvostamaan ruokaa. Kaupan tiloissa vierailu ja henkilökunnan haastattelu rohkaisevat kehittämään kuluttajataitoja, ja myös tutustumaan kauppaan työpaikkana, sanoo viestintäjohtaja Outi Hohti S-ryhmästä.

Retkeä pilotoitiin muutaman osuuskaupan alueella vuonna 2018. Erittäin myönteisten palautteiden kannustamana toimintamalli laajennetaan nyt koko Suomeen.

– Retkien toteuttaminen on helppoa, kun voi hyödyntää opettajien tekemää valmista materiaalia. Retki kauppaan tukee hyvin laaja-alaisen osaamisen kaikkia taitoja ja sopii moniin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin, kuten ympäristöoppiin, äidinkieleen ja matematiikkaan, kertoo luokanopettaja ja kotitalousopettaja Liisa Lavonen Arabian peruskoulusta.

– Kaupparetkellä oppilaiden innostuminen näkyy kysymyksissä, joita he esittävät toisilleen ja kaupan henkilökunnalle. Retken jälkeen oppilaat kysyvät innoissaan jo uudesta retkestä ja tutkimuksista, joita voisi tehdä kauppaan, Lavonen iloitsee.

Retki kauppaan -opetuskokonaisuus opettajille: www.ruokatieto.fi/retki-kauppaan