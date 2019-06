Retriever ostaa sosiaalisen median hallintaan erikoistuneen startupin RelationsDeskin

- Kauppa tulee entisestään vahvistamaan Retrieverin voimakasta kasvua Suomessa, arvioi Retriever Suomen toimitusjohtaja Mika Roman.



Mediaseuranta ja -analyysitoimisto Retriever ostaa RelationDeskin ja lisää sen hyvin menestyneet palvelut tarjoamaansa. Tämän jälkeen Retriever pystyy tarjoamaan laaja-alaisen palveluvalikoiman viestinnän palveluita niin toimitettuun kuin sosiaaliseen mediaan.



Kattava palveluvalikoima

RelationDeskin palvelu auttaa asiakkaita hallitsemaan sosiaalisen median kanavissa käytävää keskustelua. Se tarkoittaa, että palvelua voi käyttää julkaisemiseen, asiakaskyselyihin vastaamiseen ja some-kanavissa tapahtuvan toimintansa analysointiin.



- RelationDesk täydentää erinomaisesti Retrieverin seurantapalveluita. RelationDeskin palvelu vastaa yritysten tarpeeseen käydä nopeaa ja koordinoitua vuoropuhelua sosiaalisessa mediassa, kertoo Mika Roman.

- Kun yhdistämme Retrieverin ja RelationDeskin palvelut, asiakkaamme tietävät tarkasti mitä heistä puhutaan kaikissa mediakanavissa ja pystyvät tehokkaaseen dialogiin sosiaalisessa mediassa, hän jatkaa.

Voimakasta kasvua

RelationDesk on kasvanut ilman ulkopuolisia sijoittajia vuodesta 2012 lähtien kannattavaksi yritykseksi ja sillä on asiakkainaan Ruotsin suurimpia yrityksiä kuten Swedbank, Telia ja SAS.



- Relationdesk tulee jatkamaan omalla brändillään. Omistajana Retriever tulee tuomaan voimaa kehittää liiketoimintaamme ja palveluamme, kertoo Fritjof Andersson, RelationDeskin perustaja ja toimitusjohtaja.

- Yhdessä Retrieverin kanssa saamme hyvän jalansijan kaikissa Pohjoismaissa, hän lisää.



Retriever on kasvanut nopeasti mediaseurannan ja -analysoinnin markkinajohtajaksi Pohjoismaissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yritys on keskittynyt yhä enemmän sosiaalisen median kanavien seurantaan.



- Tämä yrityskauppa on osa strategiaamme. Asemamme ydinosaamisalueellamme mediaseurannassa on vahva ja nyt vahvistamme entisestään asemaamme myös sosiaalisen median palvelutarjoajana. Tätä kasvustrategiaa tukee myös vahva analytiikkaosaamisemme, toteaa Robert Söderling, Retriever-konsernin toimitusjohtaja.



- Me olemme jo pitkään etsineet sopivaa tilaisuutta aloittaa yhteistyö sosiaalisen median erikoisosaamista omaavan yrityksen kanssa. RelationDesk tuntui hyvältä kumppanilta heti alusta lähtien. Päätös oli helppo, Söderling toteaa.



Linkit:

https://www.retriever.fi

https://www.relationdesk.com