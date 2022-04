Reunan kevään uutuuskirjat esittelyssä Helsingissä

Ilmastokriisin hinta - Lomborgin kirjan suomennoksen julkistus 20.4. klo 13 25.3.2022 12:53:36 EET | Kutsu

Kirjan julkistustilaisuus Hotelli Scandic Simonkentän Espa-salissa keskiviikkona 20.4. klo 13.00! Ilmastonmuutos on totta – mutta viekö se huomiomme pois suuremmista ongelmista? Tanskalaisen kirjailijan ja ajatuspaja Copenhagen Consensuksen johtajan Bjørn Lomborgin selkeä teos Väärä hälytys – Lämpeneminen ei tuhoa meitä on ilmestynyt suomeksi! Teos on nyt siis käytettävissä suomalaisen ilmastokeskustelun välineeksi – erityisesti ilmastonmuutoksen haittojen torjunnasta päätettäessä.