Reunayhteisön sinikeltaiset jamit

Hyväntekeväisyystapahtuma on yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja auttamisen juhlaa! Yli seitsemänkymmentä Reunan kirjailijaa lahjoittaa päivän aikana myytyjen kirjojensa tuoton keräykseen. Mukana kampanjassa ovat muun muassa Anneli Kanto, Mika Hentunen, Ari-Matti Hedman, Asta Ikonen, Sanna-Leena Knuuttila ja J.S. Meresmaa.

Useat kuvataiteilijat lahjoittavat tauluja huutokaupattavaksi, ja paikalle on tulossa kymmeniä vapaaehtoisia auttamaan, he myös leipovat pullaa myyntiin. Arpajaisvoittoja on myös lahjoitettu runsaasti.



Reunalaiseen tapaan musiikilla on tapahtumassa suuri rooli: muusikko ja laulaja Tarja Merivirta emännöi leppoisia Ukraina-jameja - soittoa ja laulua yhdessä ja erikseen, hyvässä hengessä. Mukana musisoimassa ovat muun muassa Jasse Merivirta, Memmu ja Timo Hirvonen (Los Olvidados), Mika Byman, Ismo Haavisto, Kari Pulakka, Sanna Björkman ja Pasi Rytkönen (The Lovematches), Raijaliisa Laukkanen, Helena Berg sekä Kouvolan mieskuoro.



Reunan kirjailijat heittivät myös ilmoille ajatuksen novellikokoelman kirjoittamisesta Ukrainan tukemiseksi. Reunalla on pitkä perinne hyväntekeväisyyskirjoista Joulukalenterien muodossa. Kustantamo päätti julkaista kirjan ennätysvauhtia, laadusta tinkimättä. Kirja ilmestyy kevään 2022 aikana.



Taide auttaa - taiteella voi auttaa!