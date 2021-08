Richard McCormickin ja Alex Niemisen uusi ravintola Chéri aukeaa tänään

Jaa

Elegantti pariisilaishenkinen brasserie nostaa vastuullisen nautiskelun ja kasvikset pääosaan.

Suosittujen Yes Yes Yes- ja Holiday Bar -ravintoloiden omistajat Richard McCormick ja Alex Nieminen avaavat uuden ravintolan tänään Helsingin Eteläesplanadille. Elegantti pariisilaishenkinen brasserie Chéri nostaa vastuullisen nautiskelun ja kasvikset pääosaan. Myös tunnelma on tärkeässä roolissa.

“Chéri on kuin hauska ja vastustamaton treffiseuralainen, joka hurmaa​​ viettelevillä cocktaileillaan, hienostuneilla viineillään ja ranskalaisilla suosikkiherkuillaan”, kuvailee Richard McCormick.

Gastronomisesti Chéri keskittyy “plant forward” -ajatteluun. Menussa kauden kasvikset ovat aina ensisijaisessa roolissa, mutta listalta löytyy myös valikoituja kala-, äyriäis- ja liha-annoksia. Ruoan vastuullisuus on keskeistä.

“Haluamme keskittyä Chérissä samaan asiaan, mikä on tuttua muistakin ravintoloistamme, eli hedonistiseen vastuullisuuteen. Usein nautinnonhalun ja vastuullisuuden ajatellaan sulkevan toisensa pois. Me haluamme panostaa päinvastaiseen. Chérissä ihmiset voivat keskittyä nauttimaan ravintolan kepeästä pariisilaistunnelmasta ja erinomaisesta ruoasta – me huolehdimme vastuullisuudesta kulissien takana”, kertoo Alex Nieminen.

Lisätiedot:

Chéri

Osoite: Eteläesplanadi 22, 00130 Helsinki

Puh: +358 50 4732778

Aukioloajat: ma-la 16.00–23.00

Verkkosivut: cherihelsinki.com