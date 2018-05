Riihimäellä ja Hyvinkäällä valittiin kaksi lupaavaa IoT-alan yritystä Kasvu Open finaaliin

Internet of Things Kasvupolun lupaavimmaksi kasvajaksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu Jiglabs. Kunniamaininnan sai Simosol Oy. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

Valinnat tehtiin kaikkiaan 15 kasvuhaluisen yrityksen joukosta, jotka seulottiin asiantuntijoiden kahden päivän sparraukseen 33 hakijasta. Sparraukseen valitut yritykset painottuivat IoT-alalle. Tuomaristo kiinnitti valintoja tehdessään huomiota mm. tuotteeseen, liikeideaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan sekä kasvupotentiaaliin. JigLabs on vuonna 2017 perustettu tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja erityisesti teollisuuden aloille suunnitteleva järvenpääläisyritys. Se on tehnyt lyhyen olemassaolonsa aikana projekteja lukuisille kansainvälisille yrityksille Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tuomaristo päätyi voittajaan mm. sen takia, että JigLabsin yritysidea on kiinnostava ja tiimi taustalla on uskottava. Lisäksi referenssit asiakasprojekteista osoittavat sen, että yrityksen tuotteelle on kysyntää jo näin varhaisessa vaiheessa. Kunniamaininta jaettiin vuonna 2007 perustetulle bio-alan asiantuntijafirmalle Simosolille Riihimäeltä. Yritys tuottaa analytiikkapalveluita ja IT-sovelluksia eri toimijoille metsien ja peltobiomassan hyödyntämiseksi kestävästi. Tuomariston mukaan yrityksellä on näyttöjä orgaanisesta kasvusta ja potentiaalia lähteä kasvattamaan bisnestä tällä ajankohtaisella toimialalla. Asiantuntijoiden kahden päivän maksuttoman sparrauksen saivat myös CS Control Software Oy Espoosta, Deal Comp Oy, Ebenlock Oy sekä Taitori Oy Helsingistä, FXB-Niemet Oy, Suomen Terästekniikka Oy sekä Salonkiravintola Neilikka Oy Hyvinkäältä, Hausjärven Kaluste Oy sekä Paanti Oy Hausjärveltä, IISY Kirkkonummelta, Kaikakui Oy Tampereelta, Oy Bau Log Ltd Riihimäeltä sekä VJ-WORKS Oy Vantaalta. Tuomaristoon kuuluivat Anne Pevkur Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarilta, Timo Liukko First Roundilta, Antti Rantalainen Tilipalvelu Rantalaisesta, Arto Juosila Arma Developmentista, Markku Rentto Neo Industrialista, Kari Järvenpää Finesco Investistä, Matti Malminen Konecranesilta sekä Pentti Puhakka Koneelta. Internet of Things Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka valtakunnallinen finaali, Kasvu Open Karnevaali järjestetään 24.─25.10.2018 Jyväskylässä. Finaaliin pääsee kaikkiaan 100 yritystä eri Kasvupoluilta, joita järjestetään tänä vuonna eri toimialoilla ja alueilla yhteensä 26.

