Riikka Jakovuoresta Epicenter Helsingin maajohtaja

Riikka Jakovuori (BBA, MBA) on nimitetty innovaatiotalo Epicenter Helsingin maajohtajaksi.

Jakovuorella on vankkaa myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kokemusta erikokoisista teknologiayrityksistä, globaaleista organisaatioista sekä startupeista. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Accenturessa, F-Securessa, Nixussa ja TeliaSonerassa.

Hän siirtyy Epicenteriin digitaalisten palveluiden suunnittelun ja kehittämisen sekä johtamisen asiantuntijayritys Gofore Oyj:stä, jossa työskenteli toiminta- ja johtamiskulttuurikonsultoinnin vastaavana johtavana konsulttina. Jakovuori on sertifioitu yritysvalmentaja, ja hän syventää parhaillaan opintojaan valmentavan johtamisen koulutusohjelmassa Henley Business Schoolissa Lontoossa.



”Hyppään ilolla uuteen työtehtävääni, sillä koen, että minulla on paljon annettavaa. Intohimoni on menestyvän ja uudistuvan liiketoiminnan luominen, organisaatioiden uusien ilmiöiden oivaltaminen ja ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.”

“Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme Riikan Epicenteriin! Hänen vahva kokemuksensa myynnistä, markkinnoinnista ja johtamisesta tekee hänestä juuri oikean henkilön kehittämään Epicenteriä. Osaamisensa myötä hän pystyy tarjoamaan organisaatioihin uusia ajattelumalleja sekä auttamaan heitä uudistumisessa ja digitaalisessa kehityksessä”, sanoo Patrick Mesterton, Epicenterin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista.

Epicenter on neljässä maassa toimiva verkosto, joka tarjoaa uudenlaisen kansainvälisen verkoston ja kasvualustan yrityksille tarjoten jäsenilleen innovaatio- ja kasvulaboratorioita, masterclass-kursseja, asiantuntijuutta ja joustavia työtiloja sekä mahdollisuuden kansainvälisiin toimintaan. Toiminnan tavoitteena on inspiroida, tukea ja edistää verkoston jäseniä uuden liiketoiminnan ja kasvun mahdollistajana.



”Epicenterin jäseninä on johtavia kotimaisia ja globaaleja yrityksiä. Tavoitteenamme on yhdistää parhaat suuryritykset ja kasvuyritykset uuden äärelle. Haluamme synnyttää aitoa vuorovaikutusta ja yhteistyötä kasvuyritysten ja perinteisten yritysten välille. Olemme hyvällä matkalla ja tulevaisuus näyttää lupaavalta”, Jakovuori sanoo.

Epicenter Helsinki on kahdeksan kuukauden aikana houkutellut jäsenikseen paljon uusia kasvuyrityksiä sekä suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Epicenter Helsingin jäseniä ovat muun muassa Amazonin pilvipalveluita tuottava AWS, digitaalinen transformaatioyritys Combient, S-pankki, Valtion omaisuudenhallintayhtiö Vake, kasvuhakkerointiyritys GrowthTribe, mainostoimisto Taivas, konsultointiyritys Energiavalmennus sekä digiyhtiö Industry62.