Riikkamusea Kotiinpaluu – čájáhus gudnejahttá sámedávviriid máhcaheami Sápmái

Kålggmannust ävvneei Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu – čuäjtõõzz raajât õõutveäkka sääʹmõutstõõzz toiʹmmjeeʹjivuiʹm. Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu -čáitáldâh, mii lekkâs porgemáánust, ráhtoo oovtâstpargoost sämisiärváduv tuáimeiguin. Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu čájáhus, mii rahpasa golggotmánus, ollašuhtto oktasašbarggus sámeservoša doaibmiiguin.

Suoma riikkamusea ja Sámemusea Siidda máŋggajagáš oktasašbarggu boađusin Suoma riikkamusea čoakkáldagaide sullii 170 jagi áigge čohkkejuvvon sámečoakkáldagas eanaš oassi máhcahuvvo sápmelaččaide čakčat 2021. Riikkamusea čájáhus Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu gudnejahttá dán máhcahanproseassa.

Riikkamusea čájáhus dahkkojuvvo lávga oktasašbarggus sámeservoša doaibmiiguin, dasgo museai lea dehálaš juogadit nu olu go vejolaš doaibmama ja ollašuhttima sierra servošiidda, dallego gieđahallo sin iežaset kulturárbi.

"Čájáhus lea árvvolaš dilálašvuohta oahpásmit ovtta oassái sámiid ja suopmelaččaid gaskasaš historjjás, gaskkohagaid ilolaš ja gaskkohagaid fas bahča áššiid bokte. Dán máhcahanproseassas lea gažaldat olu earásge go dušše dávviriid máhcaheamis. Proseassa olis sáhttá guorahallat ovdamearkan dávviriid árvvu – geasa eamiálbmoga duddjon dávvir lea divrras ja man dihtii ? Sámiid ektui čoakkáldaga juohke dávvir guoddá fárustis árbbi, iežas historjjá stuhkaža, mii lea kultuvrii mihtitkeahtes divrras. Dál dávvirat máhccet ruoktot dohko, gos daid duođalaš dovdit leat ja gos dávviriid árbbi máhttet rivttes láhkai áddet”, muitala sisdoalu bagadallamis vástideaddji sámeaktivista Petra Laiti.



Čájáhusa dáidaga válljemiin ja visuálalaš bagadallamis vástida sápmelaš govvadáiddár Outi Pieski.



"Dáidaga vugiin čájáhusas háliidat buktit dássedeattu muitaleami vugiide nu, ahte bajidit ovdan historjámet ovdamearkan sápmelaš nissona perspektiivvas, leamašhan sámečoakkáldagaid čoaggit ja vurkejuvvon kulturárbámet muitaleaddjit measta buohkat albmát. Čájáhusas historjjá muitaleaddjit leat otná beaivve sápmelaččat máŋggalágan jienaiguin, main vuhtto nu dološ eallinfámolaš árbi go maiddái duogábeale ruossalasvuođat eamiálbmogiid ja váldokultuvrra gaskkas”, Pieski muitala.



Máhcahanproseassat hálahit riikkaidgaskasaš museaid ja museat ođđasit árvvoštallet bargguset ja sin geavahan válddi.



”Seamma háve go kultuvrralaš máŋggahámatvuohta lea badjánan guovddážii, ain dehálabbon lea boahtán álbmogiid ja veahkadatjoavkkuid vejolašvuohta ieš meroštallat iežas kulturárbbi ja mearridit dan geavaheamis. Sámečoakkáldaga luohpademiin buhttemeahttun oassi sápmelaš kulturárbbis máhcahuvvo sámeservoša iežas háldui”, Suoma riikkamusea bajit hoavda Elina Anttila muitala.

Kotiinpaluu – čájáhusas leat oaidnin láhkai dávvirat, mat máhcahuvvojit Sápmái ja leat leamaš museačoakkáldagain 1800 – logu rájes, ja maid vástideaddji diŋggat leat otná beaivvege ain sámiid anus ja dan dihtii ealli kulturárbi. Lassin Riikkamusea čájáhusa sisdoallu čohkiida arkiivamateriálain, čuovgagovain, dáidagis ja maiddái audiovisuálalaš materiálain. Čájáhus rahpasa Riikkaarkiivvas 29.10.2021.

Lassidieđut

Petra Laiti, petra.laiti@gmail.com

Elina Anttila, bajit hoavda, Suoma riikkamusea, elina.anttila@kansallismuseo.fi, 0295 33 6131