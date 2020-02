Riippuvuudet ja niistä irtautuminen

Matti Nokelan Seireenien kutsu (Basam Books 2020) on kirja riippuvuuksista ja opas haitallisista riippuvuuksista toipumiseen. Kirjan näkökulma on pedagoginen.

Haitallisista riippuvuuksista vapautuminen on vaativa oppimisprosessi. On vaikea hoitaa sairautta, kun potilas ei tiedosta olevansa sairas. On opittava irrottautumaan seireenien kutsusta ja löytämään motivaatio ja voima toipumiseen. Pedagoginen näkökulma on toivon näkökulma ja sen voimana on vastuun ottaminen itsestään ja omasta kuntoutumisestaan.

Matti Nokelan Seireenien kutsu (Basam Books 2020) on teos, missä kuvataan myös haitallisten riippuvuuksien syntymekanismeja. Kuinka alun perin hetkellinen mielihyvän tunne toistuessaan vähitellen aiheuttaa riippuvuuden, joka pidemmällä aikavälillä johtaa häpeän tunteeseen ja elämän hallinnan heikkenemiseen. Teoksessaan Nokela tarjoaa eväitä toipumiseen ja hyvään elämään ilman haitallisia

riippuvuuksia.

Matti Nokela on koulutukseltaan erityisopettaja ja työnohjaaja. Hän on toiminut 1980-luvulla erityisopettajana Hesperian sairaalan nuorisopsykiatrisessa koulussa ja erityiskoulun rehtorina Järvenpäässä ja Kellokosken sairaalakoulussa. 1990-luvun alussa hän siirtyi Myllyhoitoyhdistyksen hoitoonohjauskouluttajaksi ja kiersi työpaikoilla opettamassa, mitä on päihderiippuvuus ja miten vaikeita asioita otetaan puheeksi. 2000-luvun hän on toiminut päihdetyön, riippuvuuksien ja työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijana kouluttajana, konsulttina ja johdon ja työyhteisöjen työnohjaajana.