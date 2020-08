Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö haluaa vauhdittaa tutkimustulosten kaupallistamista

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö ja Oulun yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on edistää tutkimustulosten kaupallistamista. Säätiö tukee vuosittain yliopiston tutkijoiden hankkeita, jotka ovat saaneet Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaan -rahoituksen. Yliopistolle tarkoitusta varten lahjoitettava summa voi olla jopa 100 000 euroa vuodessa.

”Säätiömme toiminnan ytimessä ovat elinkeinoelämän, teknologisen osaamisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen yritystoiminnan synnyttäminen ja tukeminen. Kävimme yliopiston kanssa keskusteluja siitä, miten voisimme uudella tavalla ja entistä vaikuttavammin kohdentaa varoja kilpailukyvyn edistämiseen. Olemme kiitollisia yliopiston innovaatiokeskukselle alkavasta yhteistyöstä ja odotamme innolla tämän yhteistyön tuloksia”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen.

Oulun yliopistossa käynnistyy vuosittain noin viisi kaupallistamiseen tähtäävää Research to Business (R2B) -hanketta, joissa tutkimustuloksista kehitetään uutta liiketoimintaa Business Finlandin R2B-rahoituksella. Säätiön lahjoittaman lisärahoituksen turvin voidaan parantaa edellytyksiä uusille tutkimuslähtöisille startup-yrityksille tai teknologioiden lisensoinnille.

”Käynnistyvä säätiöyhteistyö on meille erittäin tervetullut. Voimme rahoituksella lisätä kaupallistamistoimien kokonaisrahoitusta ja näin parantaa uusia innovaatioita tuottavien hankkeiden laatua. Tämä tulee suoraan vauhdittamaan startup-yritysten ja teknologiasiirtojen syntyä. Arvostamme kovasti säätiön hallituksen halua tukea tutkimuksen vaikuttavuutta lahjoituksen kautta”, sanoo Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen.

Säätiön hallitus tekee päätökset vuosittaisen rahoituksen suuruudesta yliopiston innovaatiokeskuksen esityksestä kyseisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Rahoitusta voidaan käyttää sekä käynnissä oleviin että päättyneisiin Oulun yliopiston R2B-hankkeisiin. Yhteistyö on voimassa toistaiseksi.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö on Scanfil Oyj:n perustajan Jorma J. Takasen yhdessä vaimonsa Riitta Takasen kanssa 2005 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden sekä teknologisen osaamisen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen keskeisessä ja pohjoisessa Suomessa. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja muun muassa yksityishenkilöille ja oppilaitoksille sekä kansainvälistymisen edistämiseen tukemalla korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Säätiö on tukenut Oulun yliopistoa lahjoituksin vuosina 2009-2017 yhteensä 562 000 eurolla.