Riitta ja Jorma J. Takasen säätiöltä merkittävä 500 000 euron lahjoitus Oulun yliopiston tekniikan alan tutkimukseen

Koko Kalimenojan veden laatu selvitetään 19.6.2017 13:06 | Tiedote

Kalimenoja on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Kalimenojalla on juuri käynnistynyt uusi hanke, jonka tavoitteena on selvittää vesistöalueen tilaa ja vesistöön tulevan kuormituksen syitä.