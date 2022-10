Rikosseuraamuslaitokselle ensimmäinen palkinto eurooppalaisen yhdyskuntaseuraamusjärjestön kilpailuissa

Eurooppalainen yhdyskuntaseuraamustyön järjestö CEP jakaa vuosittain palkinnot merkittävistä panoksista yhdyskuntaseuraamustyön kehittämiseksi. Palkinnonsaajat ovat osaltaan edistäneet rikoksentekijöiden sosiaalista kiinnittymistä yhteiskuntaan ja kehittäneet alan ammattimaisuutta. Palkintoja on jaettu vuodesta 2016 lähtien viidessä eri kategoriassa.

− Olemme ylpeitä siitä, että suomalainen yhdyskuntaseuraamustyö ja sen kehittäminen saa laajaa kansainvälistä huomiota. Iloitsemme tästä palkinnosta ja toivomme, että prosessista on hyötyä myös muille eurooppalaisille toimijoille, sanovat Pia Ylikomi ja Tiina Vogt-Airaksinen.

Ensimmäisen palkinnon saanut työntekijälähtöinen itseopiskeluprosessi toteutettiin osana yhdyskuntaseuraamustoimistojen lähityön kehittämistä. Itseopiskeluprosessin ja siihen liittyvän valmentavan esihenkilötyön avulla vahvistettiin henkilöstön yhteistä käsitystä asiakastyöstä ja sen ohjaamisesta. Prosessiin osallistui henkilöstöä kaikista Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikosta ja henkilöstöryhmistä.

Ylikomin ja Vogt-Airaksisen lisäksi prosessin työryhmään kuuluivat Tiina Ihanus, Sanna Kohvakka ja Paula Stenroos. Kehittämistyössä hyödynnettiin Annina Vilkkaan valmentavan asiakastyön materiaaleja.

Opiskeltavat teemat valittiin työntekijän osaamisen ja kiinnostuksen perusteella

Prosessin alussa työntekijä teki oman osaamisensa itsearvioinnin ja kävi sen pohjalta valmennuskeskustelun esihenkilönsä kanssa. Keskustelussa tunnistettiin työntekijän vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet sekä valittiin työntekijälle kolme työskentelyaluetta, joilta työntekijä valikoi asiakkaan kanssa toteuttavia tehtäviä.

Varsinaisessa itseopiskeluprosessissa työntekijä valmisteli valitsemansa tehtävän ja toteutti sen asiakkaansa kanssa. Tämän jälkeen työntekijä esitteli oppimansa tiimilleen. Tiimipurkujen avulla päästiin yhteiseen oivaltamiseen ja oppimiseen, ja palautteen antaminen ja saaminen muodostuivat luontevaksi ja osaamista kehittäväksi osaksi prosessia.

− Perehtyminen tuttuihinkin materiaaleihin oli työntekijöille hyödyllistä ja innostavaa. Toimistoissa huomattiin myös, että erilaisia työvälineitä on käytössä runsaasti, jopa enemmän kuin oli oletettu. Prosessin myötä kokosimme yhteen laajan ja helposti löytyvän materiaalipankin, josta kaikki voivat ammentaa sisältöä ja välineitä työhönsä. Myös esihenkilöille laadittiin käsikirja heidän työnsä tukemiseksi, Ylikomi ja Vogt-Airaksinen kertovat.

Suomalaiset saavuttivat CEP:n järjestämässä kilpailussa myös kolmannen sijan Tutkimus-kategoriassa Jukka Leinosen, Janne Vepsäläisen ja Henrik Linderborgin yhdyskuntaseuraamuksia käsittelevällä tutkimuksella. Use of community service, monitoring sentence, and community service imposed as an ancillary sanction to conditional imprisonment in the penal system -tutkimuksessa tarkastellaan, miten rikosoikeudellisen ketjun toimijoiden toimintaa voidaan kehittää, jotta kriminaalipolitiikan lähtökohta yhdyskuntaseuraamusten tuomitsemisen ensisijaisuudesta ja vankeuden tuomitseminen viimeisenä vaihtoehtona toteutuu.

