Rikosseuraamuslaitos on mukana Kokonaisturvallisuusmessuilla Lahdessa 7.−8.9.2018

Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen edustajat ovat mukana Kokonaisturvallisuusmessuilla Lahdessa 7. - 8.9.2018. Tapahtuma esittelee laajasti kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita suurelle yleisölle sekä alan ammattilaisille.

Rikosseuraamuslaitoksen osastolla (D4d) voi tutustua yhdyskuntaseuraamustoimiston, tukipartion ja avovankilan työhön sekä valvontarangaistuksen valvontalaitteisiin kuten jalkapantaan. Paikalla on henkilökuntaa Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston Lahden toimipisteestä ja Vanajan vankilasta. Lisäksi myynnissä on Vanajan vankilassa vankien valmistamia vankilatuotteita.

Perjantaina 7.9. paikalla on myös vankilakoira Hämeenlinnan vankilasta. Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa on toiminut huumekoiria ja koiranohjaajia yli 20 vuotta. Vankiloissa on noin 30 huumausaineiden etsintään koulutettua vankilakoiraa, jotka ovat pääosin labradorinnoutajia. Koirat torjuvat osaltaan vankiloissa tapahtuvaa rikollisuutta, estävät huumelähetysten tulon vankilaan ja löytävät huumeita.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on ainoa vankiloiden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin pätevöittävä ja alan koulutusta järjestävä oppilaitos. Koulutuskeskus tarjoaa rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus, p. 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi