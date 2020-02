Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärissä 27 prosentin kasvu vuonna 2019

Kansainvälisenä ihmiskaupan vastaisena päivänä: Ihmiskaupan ja työvoiman hyväksikäytön uhriksi joutuneet toivovat oikeutta 30.7.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Ihmiskaupan ja sen kaltaisten rikosten uhreja on Rikosuhripäivystyksessä ollut tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana asiakkaana jo 223, kun koko viime vuoden aikana heitä oli yhteensä 144. Määrä on kasvanut jatkuvasti siitä lähtien, kun Rikosuhripäivystyksessä käynnistettiin vuonna 2015 työmuoto, jossa autetaan erityisesti ihmiskaupan uhreja. Asiakkaiksi on tullut myös muun työvoiman hyväksikäytön uhreja joka vuosi lisää.