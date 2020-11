Rikosuhripäivystyksessä oli ennätysmäärä asiakkaita Vastaamon tietomurron takia

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) asiakasmäärät kohosivat ennätyksellisiin lukuihin lokakuussa Vastaamon tietomurron vuoksi. RIKU pitää uhrien kannalta tarpeellisina hallituksen suunnitelmia, jotka mahdollistaisivat henkilötunnuksen muuttamisen nykyistä helpommin ja kaikkien viranomaiskieltojen tekemisen yhdessä paikassa.

Terapiakeskus Vastaamo julkaisi tiedotteen tietomurrosta keskiviikkona 21. lokakuuta. RIKUn palveluihin tuli kiireisimmällä jaksolla 22.–30.10. yhteensä lähes 1800 yhteydenottoa. Tietomurtouutisointia edeltävällä yhdeksän vuorokauden jaksolla (13.–21.10.) yhteydenottoja tuli vajaat 500.



Pelkästään suoraan Vastaamo-tapausta koskevilla rikosnimikkeillä (identiteettivarkaus, kiristys, yksityiselämää loukkaava tiedon levitys) RIKU tilastoi 22.–30.10. noin 1200 asiakasta, mistä puuttuvat muut tapaukseen liittyvät tilastokirjaukset. Tilastojärjestelmästä ei ole mahdollista saada tarkkaa lukua yhteen rikostapahtumaan liittyvistä asiakkaista.



Kaiken kaikkiaan RIKU arvioi tapaukseen liittyvien yhteydenottojen määräksi noin 1 500. RIKUn eri palveluissa oli viime vuonna yhteensä noin 18 000 asiakasta. Tänä vuonna asiakkaita on tähän mennessä ollut jo 20 000.



Yhteydenottoihin sisältyvät kaikki soitot Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalveluun ja Juristin puhelinneuvontaan sekä chat-keskustelut ja yhteydenotot asiakkaisiin suoraan paikallisista palvelupisteistä.



– Emme olisi pystyneet tarjoamaan tukea ja neuvontaa näin monelle tietomurron uhrille ilman vapaaehtoistemme arvokasta apua tilanteessa. Iso kiitos kuuluu myös nopeasti reagoineelle henkilökunnalle, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.



Vastaamo-kiristäjä lähetti kiristysviestejä tietomurron uhreille lauantai-iltana 24.10. Sunnuntaina, kun RIKU avasi 116 006 -puhelinpalvelun poikkeuksellisesti neljän tunnin ajaksi, puheluita tuli noin 80. Seuraavana maanantaina 26.10. RIKUun tuli noin 500 yhteydenottoa, mikä on kymmenkertainen määrä normaaliin verrattuna.



– Tämä tapaus osoitti, että henkilökohtaisen avun ja nopean tiedon tarve voi osua myös viikonlopulle. Valmiusjärjestelmiä on syytä kehittää myös tällaisten tilanteiden varalle, Åberg arvioi.



RIKUn verkkosivuille osoitteeseen riku.fi/tietomurto koottiin uhreille tietopaketti, jossa on tällä hetkellä kymmenen tärkeintä toimenpidettä ja 36 yksityiskohtaista kysymystä ja vastausta.



RIKU jatkaa uhria tukevan verkkosisällön tuottamista ja palvelun tarjoamista.



– Seuraamme tilannetta ja selvitämme, mikä on uhrien asema mahdollisessa rikosprosessissa ja vahingonkorvausasioissa. On tärkeää, että tietomurron uhrit saavat prosessien edetessä tietoa kootusti ja oikea-aikaisesti. Hallituksen tänään esittämillä toimenpiteillä voidaan toivottavasti vähentää tietomurtojen aiheuttamia ongelmia uhreille, Åberg sanoo.



Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea ja apua rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Palvelua tarjotaan puhelimessa, chatissa ja kasvotusten.