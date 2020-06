Rinki-ekopiste Oulussa on suljettu rakennustöiden ajaksi

Oulussa Varjakantiellä sijaitseva Rinki-ekopiste on suljettu toistaiseksi keskiviikosta 17.6.2020 alkaen. Ekopisteen avautumisesta uudelleen tiedotetaan myöhemmin.

Varjakantien ekopiste suljetaan, koska alueella alkavat Salonpään koulun rakennustyöt. Pisteen ollessa suljettuna pakkauksia voi palauttaa normaalisti muihin lähistöllä sijaitseviin Rinki-ekopisteisiin. Varjakantietä lähimmät Rinki-ekopisteet sijaitsevat K-Supermarket Oulunsalon (Karhuojantie 2) ja S-market Oulunsalon (Kauppiaantie 1) yhteydessä. Molempiin Rinki-ekopisteisiin voi tuoda tuoda kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia, pienmetallia sekä paperia. K-Supermarket Oulunsalon ekopisteellä kerätään näiden lisäksi myös vaatteita.

Kaikkien Rinki-ekopisteiden sijainnit Oulussa ja muualla Suomessa voi tarkistaa Ringin karttahausta osoitteessa rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.

Mitä pakkauskeräykseen voi tuoda?

Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Ohjeet on julkaistu osoitteessa rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.

Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esim. öljykanisterit)

eivät kuulu pakkausjätteen keräykseen. Samoin muut kuin pakkausjätteet, kuten huonekalut, on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan. Koko Suomen kaikkien jätteiden vastaanottopaikat voi tarkistaa karttahausta osoitteessa

www.kierratys.info.

Säästä tilaa ja litistä pakkaukset

Pakkaukset on hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi pahvilaatikot vievät paljon tilaa keräyssäiliössä, jos niitä ei litistetä. Silloin myös keräyssäiliöt täyttyvät hyvin nopeasti. Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat säiliössä, sitä enemmän niitä sinne mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla ja kuljetuksia tarvitaan harvemmin, mikä on ympäristölle hyvä asia.

Anna palautetta

Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä, ja asiattomien sotkujen siivoaminen on on myös kallista. Rinki-ekopisteellä kävijöiden palaute pisteiden toiminnasta on tärkeää Ringille, jotta pisteet pysyvät siisteinä.

Ilmoitathan siis heti, jos pakkausjätteen keräyssäiliö on täynnä. Jätettä ei

koskaan saa jättää maahan, sillä muut pisteellä kävijät seuraavat esimerkkiä ja

alue roskaantuu nopeasti.

Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18) ja sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Palautetta voi antaa myös verkossa osoitteessa rinkiin.fi/ekopistepalaute.