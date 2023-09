Rinki-ekopiste Vaasassa on väliaikaisesti poissa käytöstä

Viivästyksiä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueen Rinki-ekopisteiden tyhjennyksissä 11.9.2023 17:08:00 EEST | Tiedote

Rinki-ekopisteiden tyhjentämisessä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on viivästyksiä. Viivästykset johtuvat kuljetusurakoitsijamme kaluston rikkoutumisesta. Valitettavasti perjantain 8.9. jälkeen kaikkia alueen ekopisteitä ei ole kyetty tyhjentämään. Oletettavaa on, että tyhjennykset käynnistyvät jälleen keskiviikkona. Tämän jälkeen menee valitettavasti useita päiviä, että kaikki tyhjentämättä jääneet säiliöt päästään tyhjentämään. Viive koskee erityisesti muovi- ja kartonkipakkaussäiliöitä. Koska Rinki-ekopisteiden kaikkia pakkausjätesäiliöitä ei kyetä tyhjentämään tavalliseen tapaan, jotkut säiliöt täyttyvät. Pyydämme asukkailta kärsivällisyyttä: mikäli säiliö on täynnä, pakkausjätteitä ei pidä jättää maahan säiliön ulkopuolelle. Tämä hidastaa säiliöiden tyhjentämistä ja kerää alueelle ylimääräistä jätettä. Pakkausjätteet myös leviävät helposti tuulen mukana ympäristöön. Mikäli on mahdollista säilyttää pakkausjätteitä kotona, voi olla järkevää tehdä niin, kunnes tilanne normalisoituu. Pah