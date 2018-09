Rinne vaatii hallitusta reagoimaan Porin tilanteeseen nopeasti

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii hallitusta reagoimaan nopeasti Porin tilanteeseen. Viime viikolla Venator ilmoitti 450 työntekijän irtisanomisesta. Rinne vieraili maanantaina 17.9. Porissa ja tapasi yrityksen työntekijöitä ja kaupungin edustajia.

- Irtisanomisuutinen on paha isku Porille. Työnsä menettävien määrä on valtava ja ymmärrän hyvin, millaista huolta ja tuskaa tämä aiheuttaa työntekijöille ja heidän perheilleen. Kaupungin ja valtion yhteistyöllä pitää lähteä rakentamaan toivoa ihmisille uuden työn muodossa. Siksi hallituksen on reagoitava nopeasti Porin tilanteeseen. Tarvitaan toimenpideohjelma, jolla huolehditaan ihmisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista sekä alueen vetovoimasta. Valtioneuvoston on lisäksi selvitettävä mahdollisuudet ottaa käyttöön samanlaiset toimenpiteet kuin äkillisen rakennemuutoksen alueilla on käytössä, Rinne sanoo.

Rinne kannustaa hallitusta tarttumaan asiaan nopeasti ja tehokkaasti.

- Nyt tarvitaan aitoa ja nopeaa reagointia Sipilän hallitukselta. Työpaikkansa menettäviä ihmisiä ei voi eikä saa jättää yksin tässä tilanteessa.

