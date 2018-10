Rinne vaatii laajaa pyöreän pöydän keskustelua kestävästä kehityksestä: "Nuoret mukaan"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne haluaa poliitikkojen, tutkijoiden ja elinkeinoelämän lisäksi erityisesti nuoret keskustelemaan siitä, millä toimenpiteillä hiilineutraalisuuteen päästään jo vuonna 2035 ja miten lämpenemistä saadaan hillittyä 1,5 asteeseen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii laajaa pyöreän pöydän keskustelua kestävästä kehityksestä ja siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä hiilineutraalisuuteen päästään jo vuonna 2035 ja miten lämpenemistä hillitään 2 asteen sijaan 1,5 asteeseen.

- Keskusteluun tarvitaan tutkijoiden ja poliitikkojen lisäksi elinkeinoelämän, työntekijöiden, yritysten, järjestöjen ja koko kansalaisyhteiskunnan edustus. Ja ennen kaikkea keskusteluun tarvitaan mukaan nuoret eli ne ihmiset, joiden tulevaisuuteen ilmastopolitiikka vaikuttaa kaikkein eniten, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan ilmastonmuutokseen liittyvät juhlapuheet on nyt pidetty ja nyt on toiminnan aika.

- On globaali häpeä, että olemme edelleen tällaisessa tilanteessa, vaikka meillä on ollut riittävästi tutkittua tietoa jo pitkään. Ilmastoraportissa on meille kaikille ja erityisesti päättäjille erittäin vakava viesti siitä, että tavoite lämpenemisen hillitsemisestä kahteen asteeseen ei riitä, vaan tavoitteeksi pitää asettaa 1,5 astetta. Lisäksi on tiukennettava tavoitetta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035.

Rinne huomauttaa, että raportista selviää, että tavoitteen muutos on mahdollinen.

- Meillä on riittävästi tutkittua tietoa siitä, että tavoitteeseen päästään, jos on poliittista tahtoa. SDP:llä sitä on, Rinne sanoo.

SDP on esittänyt muun muassa kestävän kehityksen arvonlisäveroa, jonka avulla voidaan hillitä ylikulutusta ja ohjata kulutusta ja liikkumista kestävämpään suuntaan.

- Myös kestävän kehityksen verotuksesta on syytä käydä laajaa keskustelua. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys ja ratkaisujen aika on nyt. En sano tätä vain poliitikkona, vaan myös isänä ja isoisänä.