Rinnekodin käänteentekevä vuosi 2017

Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet Nummelan Niittypeltoon 9.4.2018 12:20 | Tiedote

Rinnekoti on avannut uuden asumispalveluyksikön kehitysvammaisille henkilöille Nummelaan. - Uudessa Niittypellon yksikössä on modernit, valoisat, esteettömät asunnot ja ne täyttävät kaikki kehitysvammaisille henkilöille asetetut asumisen laatusuositukset. Niittypellon asukkaat muuttavat uusiin koteihin porrastetusti pitkin kevättä, muutama koti etsii vielä uusia asukkaita. Ihanaa on ollut nähdä sitä onnea ja iloa, mitä uusi koti on kunkin kasvoille tuonut, kuvailee palvelupäällikkö Mari Pietarinen.