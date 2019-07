Rinnekoti laajentaa Lahteen

Rinnekoti avaa heinäkuussa Lahteen ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille tarjoavan Teemunkodin. On hienoa, että Rinnekoti laajenee maantieteellisesti uudelle alueelle, Päijät-Hämeeseen. Olemme Suomen suurin kehitysvammaisille asiakkaille palveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys, jonka laajan palveluverkoston avulla pystymme tukemaan asiakasta sekä arjessa että kuntoutumisen polulla.

Uusi viihtyisä Teemunkoti sijaitsee Lahden Kärpäsenmäessä, jossa on hyvät lähipalvelut sekä hyvät yhteydet kaupungin keskustaan. Teemunkodissa on valoisat ja ilmavat yhteiset tilat sekä upea sisäpiha, jossa on asiakkaiden turvallista ulkoilla.

Teemunkodissa asuu yhteensä 14 asiakasta omissa yksiöissään. Teemunkodin asunnot ovat tilavia ja osassa on mahdollisuus omaan pihaterassiin. Talossa on myös oma saunaosasto uima-altaineen, jota Teemunkodin asiakkaat voivat käyttää sopimuksen mukaan.

-Teemunkodin toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden oman näköisen ja yksilöllisen elämän mahdollistaminen. Kodin arki ja toimintatavat rakennetaan asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan, sanoo palvelualuejohtaja Essi Rasehorn.

Rinnekoti tuo uudenlaisen erityislasten asumispalvelun Lahteen

Rinnekodin toiminta on käynnistynyt kehitysvammaisten lasten hoidosta ja huolenpidosta. Kehitysvamma-alan suurimpana toimijana Rinnekodin asiantuntijat ovat kehittäneet erityislasten ja perheiden palveluja.

- Olemme tunnettuja mm. lasten pienryhmäasumisen ja tilapäishoidon palveluista sekä lastensuojelun sijaishuollon palveluista, kertoo palvelualuejohtaja Miia Lipponen.

Kasvunkoti Teemu tarjoaa sijaishuoltoa kehitysvammaisille ja autisminkirjon erityistarpeisille lapsille ja nuorille. Kasvunkoti Teemussa asuu erityisen vaativaa hoitoa ja ohjausta tarvitsevia lapsia ja nuoria, joiden palvelu suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle lapselle erikseen.

-Huolellinen suunnittelu takaa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehittymisen. Kaiken keskiössä on lapsi sekä hänen verkostonsa. Panostamme mukavaan yhdessäoloon, leikkimiseen, ulkoiluun ja erilaisiin retkiin. Työskentelymme on moniammatillista, perhekeskeistä ja vanhempia osallistavaa.

Kasvunkoti Teemu avautuu heinä-elokuun vaihteessa.