Ripulirokotetutkimukseen Länsi-Afrikkaan pääsee vielä mukaan – tutkimusta jatketaan maaliskuun loppuun 2019

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkijoiden vetämään ripulirokotetutkimukseen voi vielä osallistua. Tutkittavien ohjelmaan kuuluvia kahden viikon lomamatkoja länsiafrikkalaiseen Beniniin järjestetään maaliskuun loppuun 2019 asti.

Kesällä 2017 käynnistynyt professori Anu Kanteleen johtama ripulirokotetutkimus jatkuu täydellä teholla. Jo yli viisisataa suomalaista on osallistunut tutkimukseen liittyvälle kulttuurimatkalle ja lomaillut kaksi viikkoa länsiafrikkalaisessa Beninin valtiossa Grand Popon kylässä.

– Suurin osa tutkimusmatkalaisista on ollut todella tyytyväisiä. Jotkut ovat ihastuneet Beniniin niin että ovat vierailleet siellä uudelleen jo pian tutkimusmatkansa jälkeen. Unohtumattoman elämyksen lisäksi osallistujamme ovat pitäneet erityisen tärkeänä, että he näin voivat päästä mukaan kehittämään rokotetta, jonka toivotaan tulevaisuudessa suojaavan etenkin kehittyvien maiden lapsia ETEC-bakteerin aiheuttamalta ripulilta, kertoo koordinaattori LL Marianna Riekkinen ETVAX-tutkimusryhmästä.

– Jotta 800 tutkittavan tavoite saataisiin täyteen, kaksiviikkoisia tutkimusmatkoja on päätetty järjestää maaliskuun alkuun 2019 asti. Myös loppuvuoden 2018 matkoille mahtuu vielä mukaan.

Afrikan-matka ei ole ilmainen mutta huomattavasti edullisempi kuin samanpituinen pakettimatka. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien matkaa tuetaan; tuen määrä vaihtelee lähdön ajankohdan mukaan. Alle 30-vuotiaat saavat 720 euron alennuksen lennon hinnasta.

Kehitysmaissa ripuli on toiseksi yleisin alle viisivuotiaiden lasten kuolinsyy ja ETEC yleisimpiä lasten ripulin aiheuttajia. Sama bakteeri aiheuttaa myös suuren osan länsimaisten matkailijoiden ripulitaudeista Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Beninin-matkalaisille annettava ETVAX on suun kautta annettava rokote, joka on tarkoitus suojata ETEC-bakteerilta. WHO:n tavoitteena on jo vuosia ollut saada käyttöön ETEC-rokote. ETVAX on kehitteillä olevista valmisteista pisimmälle kehitetty.

Tutkimukseen tarvitaan osallistujiksi kaikkiaan 800 suomalaista tervettä aikuista. Aiemmin rokotetta on tutkittu 140 ruotsalaisella aikuisella, ja Bangladeshissa on juuri päättynyt 450 lasta käsittävä tutkimus. Rokote on osoittautunut hyvin siedetyksi: rokoteryhmässä ei ole ollut enempää haittavaikutuksia kuin lumeryhmässä.

Tarkempaa tietoa tutkimuksesta sekä ilmoittautumisohjeet tutkimusprojektin verkkosivulla: www.tutkimusmatka.com. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen info@tutkimusmatka.com tai anu.kantele@hus.fi.

Rokotetutkimus tehdään Helsingin yliopiston, HYKSin infektioklinikan, Göteborgin ja Virginian yliopistojen sekä Yhtyneet Medix Laboratorioiden ja Aavan Lääkärikeskuksen välisenä yhteistyönä. Mukana ovat yhteistyökumppaneina Medfiles Oy, Matkatoimisto Aventura ja Truly Agency Oy. Tutkimuksen rahoittavat rokotteen valmistaja, Scandinavian Biopharma AB sekä Bill ja Melinda Gates Foundationilta rahoituksensa saava kansainvälinen terveysjärjestö PATH.

Lisätietoja:



Professori Anu Kantele, Helsingin yliopisto ja HYKS infektioklinikka

Puh. 050 427 0203

Sähköposti: anu.kantele@helsinki.fi

