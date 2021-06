Risikko ja Eloranta: Erilaisten oppijoiden ääni kuuluviin - erilaisten oppijoiden tukiryhmä perustettu eduskuntaan

Jaa

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko (kok) ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ovat tänään 9.6. perustaneet eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmän eduskuntaan. He toimivat myös tukiryhmän puheenjohtajina.

- On tärkeää, että erilaiset oppimisvaikeudet tunnistetaan varhain ja tukea on tarjolla kaikissa elämän vaiheissa. Suomella ei ole varaa päästää ketään syrjäytymään oppimisvaikeuksien takia. Haluamme löytää oppimisvaikeuksiin ratkaisuja, joiden avulla ne tunnistetaan ja niihin tarjotaan tukea nykyistä paremmin niin, että jokainen erilainen oppija pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan, Risikko toteaa.

Suomessa noin 10 – 20 prosentilla väestöstä ilmenee erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä ja melko pysyviä. Ne ovat synnynnäisiä, neurobiologisia erityisvaikeuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöinä, odottamattoman suurina hankaluuksina lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan tai hahmottamisen taidoissa. Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa ihmisen elämään koko elämänkaaren aikana. Ne voivat olla juurisyynä jopa syrjäytymisen, mielenterveysongelmien, päihdeongelmien tai rikollisen käyttäytymisen kanssa.

Tällä hetkellä niin työelämässä, työnhakijoina kuin työvoiman ulkopuolellakin on suuri joukko aikuisia erilaisia oppijoita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea oppimisvalmiuksiensa vahvistamiseen ja ohjausta erilaisten oppimista ja työssä suoriutumista helpottavien apuvälineiden käyttöön. Joillain aloilla oppimisvaikeuksia on yli 30 %:lla työntekijöistä.

- Oppimisvaikeudet ja muut oppimiseen liittyvät haasteet vaikuttavat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin, mutta ne ovat ongelmana myös monille aikuisille. Monen aikuisen oppimisvaikeuksia ei ole koulu- ja opiskelupolun aikana virallisesti tunnistettu, eivätkä he ole siksi saaneet tarvitsemaansa tukea. On tärkeää, että myös aikuisille erilaisille oppijoille löydetään ratkaisuja niin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen kuin niiden kanssa selviytymiseen ja tukeen mm. aikuiskoulutuksen avulla. Tällä on tärkeä merkitys sekä yksilön itsensä, mutta myös laajemmin, osaamistavoitteidemme saavuttamisen näkökulmasta, Eloranta korostaa.

Oppimisvaikeudet ovat melko pysyviä ominaisuuksia, mutta oikeanlaisen tuen avulla niihin löytyy hyviä kompensointikeinoja ja apuvälineitä. Siten ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja vaikuttavia palveluita tulisi tarjota tarpeen mukaisesti läpi elämän.

- Riittävän tuen tarjoaminen oppimisvaikeuksiin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja läpi koko koulutuspolun on tärkeää, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsee näyttämään kykynsä ja vahvuutensa. Lisäksi tukea on tarjottava myös aikuisille. Eduskunnassa tänään perustettu erilaisten oppijoiden tukiryhmä tulee tekemään töitä sen puolesta, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen voidakseen oppia ja elää hyvää elämää, Eloranta ja Risikko korostavat.