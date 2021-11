Riskiryhmien ja heidän lähipiirinsä influenssarokotukset HUSin sairaaloissa ilman ajanvarausta – vaikkapa ohi kulkiessa

Elinluovutus verenkierron pysähtymisen jälkeen -toiminta on käynnistynyt Suomessa 8.11.2021 10:35:09 EET | Tiedote

Aivokuolleiden elinluovuttajien määrä ei riitä kattamaan tarvittavien elinsiirteiden määrää. Useissa maissa on otettu käyttöön elinluovutus verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen eli Donation After Circulatory Determination of Death (DCDD) -toiminta. Nyt DCDD-toiminta on käynnistynyt myös Suomessa. Toimintaa on valmisteltu HUSissa vuoden 2019 alusta.