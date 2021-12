Ristinummelle avataan uusi koirapuisto – avajaisissa poliisikoiranäytös ja hernekeittoa

Uuden koirapuiston osoite on Kappelinmäentie 1. Puisto sijaitsee Kappelinmäentietä kaupungista päin tultaessa vasemmalla voimalinjan alla. Paikka valittiin asukkaiden toiveiden perusteella osana Ristinummen lähiöohjelmaa, jossa aluetta kehitetään monipuolisesti tämän ja ensi vuoden aikana.

Puiston on suunnitellut ja piirtänyt Viheralueyksikön viheraluehortonomi Leila Roininen. Isoille ja pienille koirille on varattu erilliset ulkoilualueet, jotta puistosta saadaan turvallinen ja käyttäjäystävällinen kaikenkokoisille koirille.

Maisematöitä tehdään myöhemmin keväällä

Kokoa puistolla on noin hehtaari ulkoalueineen ja parkkipaikkoineen. Varsinaiset aidatut ulkoilualueet ovat arviolta 5000 neliötä.

– Uusi puisto on isompi kuin Palosaaren koirapuisto ja saman kokoinen kuin Gerbyn puisto. Isojen koirien puolelle on jätetty pari kolme metsäsaareketta, kun taas pienten koirien puoli on melko tasaista maastoa muutamaa luonnonkiveä lukuun ottamatta, Viheralueyksikön palveluvastaava Jarmo Latvala kertoo.

– Puistoon tehdään maisematöitä myöhemmin keväällä. Sinne lisätään muun muassa pensasryhmiä, penkkejä ja pöytiä viihtyisyyttä parantamaan, Latvala jatkaa.

Puiston vieressä on muutama invapaikka, ja varsinainen parkkipaikka sijaitsee kuunmaisemapuiston puolella.

Puisto on valaistu ja valot on kytketty katuvalojen mukaan. Myöhemmin puistoon asennetaan älykäs valaistus, jossa valoteho laskee 10 prosenttiin, jos puisto on käyttämättä tietyn aikaa. Valot saa täydelle teholle erillisestä painikkeesta.

Muistathan tutustua puiston sääntöihin

Ristinummen lisäksi Vaasassa on neljä muuta koirapuistoa, jotka sijaitsevat Suvilahdessa, Vaskiluodossa, Palosaarella ja Gerbyssä.

Puistot on tarkoitettu kaikille koirille. Jokainen koiranomistaja vastaa koirastaan ja sen toiminnasta. Tutustuthan koirapuiston sääntöihin ennen ensimmäistä vierailua.

Koirapuistojen kunnossapidosta vastaa Vaasan kaupungin viheralueyksikkö.

Katso sijainti kartalta:

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.google.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.