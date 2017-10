Risto Räppääjän 20-vuotisjuhlavuosi on herkkua kaikille aisteille

Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä -kirjasarja on riemastuttanut suomalaisia lukijoita jo 20 vuoden ajan. Tuorein sarjan kirja Risto Räppääjä ja väärä Vincent vie lukijat taideväärennösten maailmaan. Juhlavuoden kunniaksi Risto Räppääjä on taipunut myös herkkureseptejä sisältäväksi kokkauskirjaksi. Marraskuussa Risto Räppääjä -musikaaleista ja -elokuvista tuttuja biisejä kuullaan musiikkiteatteri Kapsäkissä järjestettävässä juhlakonsertissa.

Tänä syksynä Tammi on julkaissut kaikkiaan kolme Risto Räppääjä -kirjaa. Risto Räppääjä ja väärä Vincent etenee dekkarimaisin juonenkääntein taideväärennösten maailmassa, huumoria unohtamatta. Risto Räppääjä kauhan varressa puolestaan innostaa lapsia tarttumaan kattilaan ja kaulimeen.

Riston räppejä, Nellin tulkitsemaa kehtolaulua ja Lennartin balladia voi nyt tapailla myös kotona. CD-levyn sisältävään Risto Räppääjän laulukirjaan on koottu kuusitoista Iiro Rantalan säveltämää ja Sinikka ja Tiina Nopolan sanoittamaa laulua.

”Harvojen kirjailijoiden vaikutus on niin merkittävä kuin Sinikka ja Tiina Nopolan. Heidän kirjansa eivät pelkästään valloita lukijoitaan, vaan jättävät jäljen kokonaisiin sukupolviin. Tammi rummuttaa riemusta Risto Räppääjän lailla juhliessaan tätä 20-vuotisjuhlavuotta”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Risto Räppääjä on innostanut monia lapsia lukemaan itse. Sarjassa on ilmestynyt kaikkiaan 24 teosta, joita on käännetty 17:lle kielelle. Kirjojen hauskat kuvitukset ovat Aino Havukaisen ja Sami Toivosen sekä vuodesta 2012 Christel Rönnsin kynästä.

Risto Räppääjän juhlavuosi huipentuu Musiikkiteatteri Kapsäkissä 19.11.2017 järjestettävään Risto Räppääjä -konserttiin, jossa kuullaan Risto Räppääjä -musikaaleista ja -elokuvista tuttuja, riemukkaita ja rytmikkäitä säveliä. Lavalla nähdään Risto, Nelli Nuudelipää, Pakastaja-Elvi ja Alpo-kissa sekä ihan oikea bändi. Konsertin jälkeen yleisö pääsee juhlimaan yhdessä tekijöiden kanssa – Tammi tarjoaa kakkua ja mehua kaikille konsertin osallistujille.

