RISTO SIILASMAA: KIINA HYÖDYNTÄÄ KORONAMOMENTUMIN

Koronaviruspandemia hidastaa taloutta globaalisti, mutta Kiinassa tämäkin tilanne nähdään mahdollisuutena. Kiina nousee väistämättä teknologian jättiläiseksi. Yhteiset pelisäännöt on silti sovittava, kirjoittaa F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa EVA Artikkelissa Kiinan pitkä peli.

Kiinan pyrkimyksiä kuvaavat kärsivällisyys, kunnianhimo ja pyrkimys omavaraisuuteen. Viimeksi mainittu korostuu koronakriisin ja kauppasodan myötä. Sanktiot ovat johtaneet siihen, että Kiinan on pakko nostaa puolijohdeteollisuutensa maailman huipulle mahdollisimman nopeasti.

Myös uusien infra-alustojen rakentamisessa Kiina voittaa länsimaat. Länsimaat eivät häviä niinkään teknologiassa, vaan silloin, jos uudistus edellyttää regulaation muuttamista. Esimerkiksi 5G-verkkojen merkitys on Kiinassa ymmärretty ylintä valtiojohtoa myöten. Euroopassa osa operaattoreista pohtii investointien lykkäystä pandemian takia. Kuitenkin 5G-investointien siirtäminen olisi turmiollista, Siilasmaa huomauttaa.

”Kiina nousee Yhdysvaltojen rinnalle tieteen, teknologian ja talouden jättiläiseksi. EU:n komission pitää entistä voimallisemmin pyrkiä sääntöpohjaisen globaalin kaupan toteutumiseen Kiinassa. Länsimaisille yrityksille Kiinassa pitää olla samat oikeudet kuin kiinalaisilla yrityksillä länsimaissa. Erityisesti eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvylle se on välttämätöntä. Kun sääntely on tasapainoista, suomalaisten yritysten pitkäjänteiselle menestymiselle Kiinassa on hyvät mahdollisuudet. Toki vain jos tuotteemme ja ratkaisumme ovat maailman huipputasoa”, sanoo Risto Siilasmaa.

