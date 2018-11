ROBOTIIKKAA KOTIHOITOON TUOVA EVONDOS OY VARMISTAA KASVUNSA JA SAA KOTIMAISEN INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN, TRADEKA-YHTIÖT OY:N

Evondos Oy on varmistamassa lähivuosien kasvunsa saattamalla päätökseen ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttaman suunnatun osakeannin. Yhtiön osakkaaksi on tulossa suomalainen osuustoimintataustainen Tradeka-Yhtiöt Oy, joka sijoittaa yhtiöön 2 miljoonaa euroa. Samalla yhtiön lead investor -rooliin viime vuonna tullut norjalainen pääomasijoittaja Serendipity Partners tekee jatkosijoituksen yhtiöön. Merkintöjen myötä yhtiön rahoituskierros valmistuu.

”Tradeka tuo meille erittäin tervetullutta strategista toimialaosaamista. Rahoituskierros varmistaa nykyisen vahvan kasvun ja Evondosin kehittämisen”, Evondosin hallituksen puheenjohtaja Wenche Rolfsen sanoo. Rolfsen kertoo Tradekan mukaantulon tuovan uutta osaamista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, mutta kertovan myös kasvavasta luottamuksesta Evondosin ainutlaatuiseen palvelukonseptiin. ”Viime vuoden aikana olemme saaneet useita asiakkuuksia ja tällä hetkellä palvelumme onkin käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja Oslo on myös suurin yksittäinen asiakaskaupunkimme. Olemme selvästi siirtymässä palvelun pilottihankkeista laajaan käyttöönottoon. Esimerkiksi Oulun kaupunki on käynnistämässä palvelumme laajaa käyttöönottoa kotihoidon asiakkailleen”, hän jatkaa.

Tradekan mukaantulo Evondosin omistajaksi on osa Tradekan strategian Luo Uutta -kategoriaa, jonka tavoitteena on sijoitusten avulla edistää suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukea uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen. ”Sijoitus Evondosiin vastaa erinomaisesti tavoitteita, joita olemme Luo Uutta -kategorialle asettaneet. Evondos kehittää terveysteknologian palvelukonseptia, jolla on vahva potentiaali vientituotteena. Lisäksi Evondos työllistää Salon seudulla, joka alueena on kärsinyt teknologiateollisuuden muutoksesta. Omassa liiketoiminnassamme näemme mahdollisuuksia Evondosin lääkejakelurobottien hyödyntämiseen. Tradekan konserniin kuuluvan ONNI hoivan kotiin vietävien hoivapalvelujen tuottamisessa”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Myös Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski iloitsee pääomakierroksen päättymisestä. ”Rahoituksen varmistuminen antaa meille mahdollisuuden suunnitella toimintojamme pidemmälle eteenpäin. Olemme toiminnassamme tavoitelleet kannattavaa kasvua, ja olemme siinä hyvässä vauhdissa. Asiakaskuntamme, laskutettavien palvelupakettien määrä ja liikevaihtomme näyttävät vahvaa kasvua. Yhtiöön tuleva pääomasijoitus tukee pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista”, hän toteaa.

