Robotit eivät vie yhteisömanagereilta työtä – ainakaan vielä

Yhteisömanagerit luotaavat Lappeenrannassa alan tulevaisuutta. Sosiaalisen median yhteisöjä palvelevien viestintäammattilaisten joukko kasvaa ja vakiintuu.

– Kolme vuotta sitten päätoimisia oli 31% kyselyyn vastanneista, nyt 53%, kertoo yhteismanagerikyselyn toteuttanut CMADFI-tapahtuman pääjärjestäjä Johanna Janhonen.

Ensimmäiset managerit ovat olleet tehtävissään kymmenkunta vuotta, mutta iso joukko paljon lyhyemmän ajan. Yhä useampi nuoren ammattikunnan edustaja on nyt päätoiminen, käy ilmi kyselystä. Tulokset julkistettiin yhteisömanagerien CMADFI-päivässä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla 22.1.2018.

Kyselyyn vastanneista joka neljäs toimii joko yhteisö- tai somemanagerina, kun taas kummassakin roolissa katsoi työskentelevänsä noin puolet. Vaikka työnkuvat ovat lähellä toisiaan, yhteisömanageri puhuu oman yhteisön puolesta, ja somemanageri edustaa työnantajaansa. Näissä tehtävissä toimivien ammattinimikkeiden kirjo ulottuu yhteisömanagerista tiedottajaan, somen tai viestinnän suunnittelijasta ja asiantuntijasta markkinointipäällikköön, koordinaattorista tuottajaan.

Seitsemättä kertaa Suomessa järjestetty CMADFI (Community Manager Appreciation Day Finland) pohti nopeasti kehittyvän alan osaamistarpeita. Managereilla on suuri vastuu palvelemansa organisaation maineesta ja vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutustaitojen lisäksi managerien on hallittava digitaalisen viestinnän välineitä ja analytiikkaa. Osaamisvaatimusten kasvaessa yhteisöjen palvelemiseen tarvitaan entistä enemmän erikoistumista ja työnjakoa. Kyselyyn vastanneiden aktiivisten yhteisömanagerien mielestä verkkopalveluiden strategisten tavoitteiden asettamisessa ja käytännön resursoinnissa on monessa organisaatiossa vielä toivomisen varaa.

– Olisikin aika pohtia korkeakoulutasoisen koulutusohjelman avaamista yhteisö-ja somemanagereille, Janhonen sanoo.

Robotit vielä huonoja johtamaan

monimutkaisia, muuttuvia tehtäviä

Robotisaatio ei ainakaan toistaiseksi ole viemässä työtä yhteisömanagereilta, arveli puheenvuorossaan Vuoden professoriksi 2018 valittu Lappeenrannan teknillisen yliopiston innovaatiotutkimukset professori Karl-Erik Michelsen. Hänen mukaansa roboteille eivät sovi työt, joissa tarvitaan luovuutta, vuorovaikutusta, neuvottelua, keskustelua ja systeemiälykkyyttä.

– Yhteisömanagereille todennäköisyys menettää työnsä roboteille on alle 25% eli hyvin pieni, Michelsen arvioi.

– Vaikka robotti on ylivoimainen tiedon kerääjä ja prosessoija, tiedon jalostaminen on edelleen ihmisen domain. Mutta onko se sitä jatkossa? Robotit ovat huonoja johtamaan monimutkaisia ja muuttuvia tehtäviä, mutta tekoäly on tulossa näillekin alueille.

Sosiaalisen median yhteisöjä palvelevien viestintäammattilaisten vuotuinen CMADFI tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin ja sponsoreiden tuella. Tänä vuonna tilat ja käytännön järjestelyjä tarjoaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto. CMADFI-päivän 2017 pääyhteistyökumppaneita ovat lisäksi Lappeenrannan kaupunki, Tekesin Liideri-ohjelma, Sininen Meteoriitti sekä Underhood. Mukana on myös joukko pienempiä yhteistyökumppaneita.

