Robotti haastattelee työnhakijat – HOK-Elanto testaa rekrybottia

HOK-Elannolla on metropolialueella noin 90 ravintolaa, jotka potevat lähes jatkuvaa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Ovelle kolkutteleva pikkujouluaika sai yrityksen pohtimaan uusia keinoja löytää potentiaalisia työntekijöitä, joita ei perinteisin rekrytoinnin keinoin tavoiteta.

– Teimme alkuvuonna kokeilun, jossa työnhakija ilmoitti meille Facebookin yksityisviestillä halukkuutensa tulla töihin. Nyt nostamme rekrytoinnin uudelle tasolle, kun valjastamme automaation käyttöömme. Facebookissa toimiva rekrybotti hoitaa ensikontaktin hakijaan. Sen jälkeen yhteydenpito siirtyy rekrytoinnin alkuvaihetta puolestamme hoitavalla yhteystyökumppanille StaffPointille, joka haastattelee, kartoittaa osaamisen, tarkistaa taustat ja kutsuu parhaat ehdokkaat ravintoloiden itsensä haastateltaviksi. Ideana on poistaa ylimääräinen vaivannäkö hakijalta meidän huoleksemme. Työnhaku rekrybotin avulla onnistuu minuutissa tai kahdessa ja sen voi tehdä kätevästi kännykällä, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne.



Työnhakijan tavoitettavuus ja aktiivisuus tulee nousemaan mobiililaitteilla tapahtuvan työnhaun kautta. Mobiililaite kulkee useimmilla taskussa mukana ja se on tulevaisuudessa järkevin ja tehokkain väline työnhakuun.



HOK-Elannon rekrybotti sijaitsee Facebookissa. Linkki rekrybottiin voidaan jakaa myös muissa somekanavissa. Rekrybotin kysymyksiin voi vastata sekä suomeksi että englanniksi. Ensimmäinen yhteydenpito botin kanssa vie hakijalta minuutin tai kaksi.

– Tämä on mielenkiintoinen ja ennakkoluuloton kokeilu! Työnhakeminen on parhaimmillaan helppoa ja hauskaa. Uskomme, että rekrybotti parantaa hakukokemusta. Nuoret haluavat hakea töitä siellä missä he ovat, eli sosiaalisessa mediassa. Rekrybotin avulla tavoitamme erityisesti nuoria ammattilaisia, StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas toteaa.

HOK-Elanto työllistää noin 6000 ihmistä ja on pääkaupunkiseudun suurimpia työnantajia. Työmarkkinoilla vallitseva osaajapula muokkaa työnhaun prosesseja. Kun avoimia työtehtäviä on auki enemmän kuin työhön soveltuvia tekijöitä, voivat työnhakijat valita mieluisimman työnantajan lukuisista eri vaihtoehdoista.

– Meillä on töissä niin uransa alussa olevia junioreita kuin kokeneita konkareitakin. Työntekijämme edustavat yli 40 kansallisuutta. Rekrybotti ei poista eikä korvaa perinteisiä rekrytointikanaviamme, mutta se menee mobiililaitteilla sinne missä suuri osa nuoremmista hakijoista tällä hetkellä on. Kyse on kokeilusta, joka onnistuessaan saattaa levitä myös kaupan alan työntekijähakuihin, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen sanoo.