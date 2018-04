Robottiautoilua, itseohjautuvia laivoja, tulevaisuuden energialähteitä: Meriteollisuuden kansainvälinen kärkikohtaaminen Turussa toukokuussa

Vuoden Puutarhuri 2018: Mari Helin 5.4.2018 14:22 | Tiedote

Tiedote 5.4.2018. Lounais-Suomen Puutarhayhdistys on valinnut vuoden 2018 Vuoden Puutarhuriksi hortonomi Mari Helinin. Hän on ollut Turun kaupungin palveluksessa vuodesta 1999 ja toimii tällä hetkellä kaupungin infran ylläpitopäällikkönä. Vajaan 20 vuoden aikana Mari on noussut puistosuunnittelijasta kaupungin ympäristöstä vastaavaksi henkilöksi, jonka vastuulla on viheralueiden lisäksi kaiken muunkin yleisten alueiden kuten katujen, metsien ja viljelyalueiden sekä saariston toimivuus ja kehittäminen. Turussa onkin saatu näin yhdistettyä kaikki ihmisten ympäristöön vaikuttavat sektorit saumattomaan yhteistyöhön, mikä alentaa kustannuksia hyvän arkiympäristön luomisessa. Valinta julkistettiin Piha & Puutarha -messujen tiedotustilaisuudessa Turun Messukeskuksessa.