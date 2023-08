Robottiruohonleikkurit koekäytössä kaupungin viheralueilla

Vaasan kaupungin viheralueilla on voinut tänä kesänä nähdä robottiruohonleikkureita. Robottileikkurit on otettu käyttöön heinäkuun alusta ja ne ovat käytössä vielä noin kuukauden.

– Meille ehdotettiin yhteistyötä Kone Nygårdilta ja kysyttiin, haluaisimmeko ottaa koekäyttöön muutamaa robottileikkuria ja testata, miten ne sopisivat kaupungin puistoon. Meidän mielestämme tämä kuulosti mielenkiintoiselta, joten lähdimme kokeiluun mukaan. Kone Nygård kerää myös samalla tietoa, miten robottileikkurit toimivat yleisillä alueilla kuten puistossa, joten kokeilu on tärkeä molemmin puolin, piiripuutarhuri Susanna Helenelund kertoo.

Kaksi robottileikkuria on ollut heinäkuusta lähtien Kasarmintorilla ja yksi arboretumissa eli Rytilaaksonpuistossa. Kokeilussa on ollut kaksi erilaista mallia, joista toinen toimii GPS-avulla ja toinen rajakaapelin avulla, joka pitää robottileikkurin omalla alueellaan.

– Kokeilussa olleet alueet ovat olleet suhteellisen pieniä, joten työn määrään robottileikkurit eivät juurikaan ole vaikuttaneet, sillä kaupungissa on paljon leikattavia viheralueita. On kuitenkin ollut mielenkiintoista seurata robottileikkureiden toimintaa ja tehdä vertailua, sillä pystymme seuraamaan robottileikkureiden toimintaa digitaalisesti, Helenelund kertoo.

Tänä vuonna viheralueilla on myös panostettu luonnon monimuotoisuuteen ja viheralueita on myös jätetty leikkaamatta. Viheralueiden on annettu kasvaa niityiksi muun muassa Onkilahden puistossa, Vaskiluodossa sekä Vetokannaksella.

Robottiruohonleikkurit herättäneet kiinnostusta

Kokeilu on kesän aikana sujunut hyvin ja robottileikkurit ovat keränneet kiinnostusta myös asukkailta.

– Robottileikkurit ovat saaneet olla rauhassa ja puistoissa käydessämme olemme saaneet jonkin verran kysymyksiä niihin liittyen asukkailta. Robottileikkureita saa katsella, mutta mitään esteitä niille ei puistoissa saa laittaa, Helenelund muistuttaa.

Robottileikkureiden kokeilussa on myös huomioitu luonnossa liikkuvat pienet eläimet.

– Käytössä olevat robottileikkurit ovat pärjänneet hyvin testeissä niiden ominaisuuksien vuoksi, jotka tekevät niistä turvallisia pienille eläimille. Lisäksi robottileikkurit ovat lepotilassa iltahämärästä aamunkoittoon, jolloin esimerkiksi siilit saavat olla pimeän aikaan rauhassa, Helenelund kertoo.

Jos robottiruohonleikkureiden toiminnassa havaitsee ongelmia tai niiden toiminnasta herää kysymyksiä, voi olla yhteydessä viheralueet-tiimiin puistot@vaasa.fi