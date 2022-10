Robottivoimaa ruoan verkkokaupan keräilyyn Pirkanmaalla

Ruoan verkkokaupan suosion ennustetaan kasvavan lähivuosina erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa ja niitä ympäröivillä alueilla. Pirkanmaan Osuuskaupassa verkon osuus ruoan myynnistä oli viime vuonna kolme prosenttia. Vuonna 2030 sen arvioidaan olevan jo kymmenen prosenttia.

Pirkanmaalaisten ruoan verkko-ostosten toimituskapasiteettia ja -varmuutta lähdetään pian parantamaan automaatioavusteisen keräilykeskuksen myötä.

– Automaatioratkaisun avulla pyrimme varmistamaan hyvän asiakaskokemuksen ja tehokkaan ruoan verkkokaupan myös tulevaisuudessa, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä.

Optimaalinen sijainti Prisman kainalossa

Keräilykeskukselle on kaavailtu paikkaa olemassa olevan Prisman yhteyteen. Mahdollisia sijoituspaikkoja on useita. Suunniteltu keräilykeskus olisi kooltaan noin 2 000 neliömetriä.

– Ison Prisman yhteydessä keräilykeskus toisi parhaan mahdollisen asiakashyödyn, kun osa valikoimasta on automaatiossa ja erikoistuotteet myymälässä. Tällöin tilauksessa olevat perusvalikoiman tuotteet keräillään robottiavusteisesti varastosta, ja tilausta täydennetään tarvittaessa samassa kiinteistössä sijaitsevan Prisman puolelta esimerkiksi Ruokatorin ja leipomon tuoreilla tuotteilla tai päivittäisillä käyttötavaratuotteilla kuten paristoilla, Ville kertoo.

Keräilykeskuksen sijainti pyritään valitsemaan hyvät kulkuyhteydet ja keskeinen sijainti huomioiden. Kun keräilykeskus sijaitsee asiakkaan lähellä, viimeinen maili, eli tuotteiden toimitus verkkokaupasta asiakkaalle, pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Robotit triplaavat keräilykapasiteetin

Jos hanke etenee suunnitellussa aikataulussa, keräilykeskus valmistuu vuoden 2024 aikana. Silloin keräilykeskuksessa keräiltäisiin robottiavusteisesti noin kolminkertainen määrä toimipaikan nykyiseen keräilymäärään verrattuna, siis jopa useita satoja tilauksia päivässä.

– Jatkossa robotit tuovat tuotteet tehokkaasti keräilijöiden saataville, mutta edelleen keräilyn hoitavat työntekijämme, jotka varmistavat tuotteiden laadun.

Keskuksessa pystyttäisiin keräilemään suuri osa Tampereen ydinalueella asuvien ruoan verkkokaupan kysynnästä, mutta keskuksen valmistuttua tarvetta on kuitenkin edelleen lisäksi myymälästä keräileville yksiköille.

Automaatioavusteinen keräilykeskus ei näin ollen korvaa kokonaan myymälässä tehtävää keräilyä. Keskuksen myötä Pirkanmaan Osuuskauppaan avautuu myös kokonaan uusia työtehtäviä, ja ruoan verkkokaupan työntekijätarpeen arvioidaan olevan keräilykeskuksessa noin 50 henkilöä.

Keräilykeskus ei jää ainokaiseksi

Suunnitteilla oleva keräilykeskus ei jääne ainoaksi laatuaan, sillä Pirkanmaan Osuuskaupan tavoitteissa on avata maakuntaan lähivuosina useampia keräilykeskuksia.

– Reagoimme investoimalla asiakastarpeen mukaan, ja näkisin lähivuosina tilausta vielä ainakin parille keräilykeskukselle. Ruoan verkko-ostaminen on kiistatta yksinkertainen keino arjen helpottamiseen, ja sen on jo moni huomannut, Ville pohtii.

Ruoan verkkokaupan kasvutahdista kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan myynnin tuplaantuminen sekä vuonna 2020 että 2021. Palvelua on kehitetty samaa tahtia: Viime vuonna käyttöön otettiin uusi S-ryhmän ruoan verkkokauppa s-kaupat.fi. Samalla Pirkanmaan Osuuskaupan ruoan verkkokaupan noutopisteiden määrää kasvatettiin. Verkkokaupan ostosten noutomahdollisuus on tällä hetkellä 26 myymälässä, ja kotiinkuljetus on tilattavissa Tampereella, Nokialla, Kangasalla, Mänttä-Vilppulassa, Lempäälässä, Sastamalassa, Valkeakoskella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Pirkanmaan Osuuskaupan keräilykeskus on osa S-ryhmän hanketta, jossa Suomen suurimman ruoan verkkokaupan palvelun varmuutta ja nopeutta kehitetään automaatiolla ja robotiikkateknologialla. Pirkanmaan Osuuskaupan lisäksi HOK-Elanto rakentaa automaatioteknologiaa hyödyntävän keräilykeskuksen vuonna 2024.

Pirkanmaan Osuuskauppa tarkoittaa ruokaa, palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Meidät omistaa 210 000 asiakasomistajaa. Osuuskauppana tavoitteemme on luoda asiakkaillemme helpompia hetkiä ja lisätä hyvinvointia. Annamme toimintamme hyödyn asiakasomistajille edullisimpina hintoina, palkitsemisena ja vastuullisesti rakennetuilla, laadukkailla palveluilla yli sadassa liikepaikassa ja verkossa 3 000 työntekijän voimin.