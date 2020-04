Rock Your Day-Janne räppää rohkeutta arkeen

Rock Your Day Oy on perustettu vuonna 2018. Yrityksen kotipaikka on Varkaus ja pääasiallinen toimiala koulutukset ja koulutuspalvelut. Yhtiön toimitusjohtaja on Janne Immonen, energinen bisnes-mies, yrittäjä, kirjailija ja Codno Group Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.