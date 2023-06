Rohkea ja koskettava oopperapari asettaa rinnakkain Anne Frankin ja Eva Braunin

Missä määrin ihminen voi vaikuttaa kohtaloonsa vai onko elämä lopulta vain sattumien summa? Greta Tuotannon Anne Frank & Eva Braun -oopperoiden yhteisilta asettaa rinnakkain traagisena ja kohtalokkaana ajanjaksona eläneiden Anne Frankin ja Eva Braunin inhimillisiä tunteita ja ajatuksia vastakkaisista näkökulmista.

Anne Frank on Grigori Fridin vuonna 1968 säveltämä monologiooppera, johon säveltäjä itse on kirjoittanut alkuperäisen libreton Anne Frankin päiväkirjan ja kirjeiden pohjalta. Harvoin Suomessa nähty teos esittelee koskettavasti aikuistumisen kynnyksellä olevan teinitytön ajatusmaailmaa, hänen unelmiaan ja tulevaisuuden toiveitaan. Samaan aikaan tietoisuuteen hiipii kauhistuttava ajatus siitä, että elämä saattaa olla jo ohi, ennen kuin se ehti alkaakaan. Vaikuttavasti nuoren tytön koko tunneskaalaa ja aikakauden tunnelmia käsittelevän teoksen tulkitsee valovoimainen sopraano Anni Niemelä.

Eva Braunin esittämätön nauha on Pasi Lyytikäisen vuonna 2021 säveltämä monologiooppera Maritza Núñezin librettoon. Teos on surrealistinen, jopa groteski, mutta myös koskettava kuvaus siitä, kun vanheneva Eva Braun käy läpi omaa elämäänsä, valintojaan ja tunteitaan. Mikä sai nuoren Eva Braunin rakastumaan Adolf Hitleriin? Katuuko Eva Braun elämänsä aikana tehtyjä valintojaan ja unohdettuja haaveitaan? Teoksen esittää ilmaisuvoimaisena näyttelijänä ja laulajana tunnettu sopraano Reetta Ristimäki.

Perulais-suomalaista kirjailija Maritza Núñezia kiinnosti librettoa kirjoittaessaan kysymys vallasta. Ei pelkästään Eva Braunin kohdalla, vaan suhteessa omaan itseemme. Núñezin mielestä kiinnostavaa on ihmisen ristiriita sen suhteen mitä itse ajattelee asioista ja mitä todella tekee. Meissä kaikissa on hyvää ja vähemmän hyvää. Libretto on viiltävä teksti parisuhteesta: vallasta, sen menettämisestä, turhista odotuksista, pettymyksistä, pahuudesta ja pahan ulkoistamisesta pois omasta itsestä. Pasi Lyytikäisen sävellys tuo teokseen myös huumoria, rikkinäisyyttä, ihmisyyttä, teatraalisuutta ja kontrasteja – primitiivisestä hienostuneeseen ja kabareeseen saakka.

Yhdeksänhenkistä orkesteria johtaa ranskalainen nuori kapellimestarilahjakkuus James Kahane. Saksankieliset oopperat tekstitetään suomeksi ja englanniksi, kesto 2h 15min sisältäen väliajan. Esitys soveltuu yli 12-vuotiaille. Greta Tuotanto esittää oopperaparin uudestaan Helsingin oopperakesä -festivaalilla to 17.8. klo 19 ja la 19.8. klo 19.