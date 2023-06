Rohmutokon hävittäminen onnistui

Marraskuussa 2022 turkulainen lampi käsiteltiin rotenoni-pitoisella biohajoavalla liuoksella rohmutokon hävittämiseksi (Tiedote 8.12.2022). Käsittely onnistui, touko- ja kesäkuussa tehdyissä seurantasukelluksissa lammesta ei löydetty ainuttakaan rohmutokkoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomeen vakiintuneen EU:n haitalliseksi vieraslajiksi luokitellun vieraslajin tiedossa olevat esiintymät saadaan kokonaan hävitettyä.

Teoriassa on pieni mahdollisuus, että yksittäisiä rohmutokkoja voisi piilotella lammessa mutta ennen käsittelyä saatujen rohmutokkojen käyttäytymiseen liittyvien kokemusten perusteella on epätodennäköistä, että rohmutokkoja ei olisi sukeltamalla havaittu, jos joku niistä olisi kuitenkin jäänyt henkiin. Todennäköisempää on, että jos lammessa havaitaan uudestaan rohmutokkoja niin ne ovat sinne ihmisen toimesta uudelleen tuotuja kaloja kuin käsittelystä selvinneitä, toteaa kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Rotenoni-käsittely osoittautui kustannustehokkaaksi ja nopeasti toteutettavaksi tavaksi hävittää vieraslajikaloja. Rohmutokko on elinominaisuuksiltaan vaikeimmin hävitettäviä vieraslajikaloja, joten oletettavasti rotenoni-käsittely on tehokas tapa hävittää myös muita Suomessa esiintyviä haitallisia vieraskalalajeja, mikäli hävittämistyöhön vain kohdennetaan siinä tarvittavia resursseja. Kiinnijäädessään rohmutokkoja lampeen levittänyt henkilö voidaan laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa maksamaan hävittämisestä aiheutuneet kulut, jotka tässä tapauksessa ovat noin 10 000 euroa.

Nyt hävitetty Suomen ensimmäinen rohmutokkoesiintymä löydettiin elokuussa 2022. Pian selvisi, että se oli kyennyt onnistuneesti lisääntymään lammessa. Rohmutokko on nopea lisääntyjä ja tehokas saalistaja. Suomesta löytyneistä haitallisista vieraslajikaloista rohmutokko aiheuttaa mahdollisesti suurimman uhan alkuperäiselle vesilajistollemme. Ennen käsittelyä ja käsittelyn yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella lammen eliöstö oli yksipuolisempaa kuin vastaavissa muissa lammissa ja todennäköinen syy yksipuolisuuteen oli lisääntyvät rohmutokot. Laji oli tuotu lampeen tahallisesti ihmisen levittämänä. Merkittävän haitallisuuden ja tahallisen levittämisen hillitsemiseksi poistotoimiin ryhdyttiin nopeasti.

Haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumisen kannalta on jatkossakin tärkeää, että vieraslajihavainnoista ilmoitetaan vieraslajit.fi -sivustolla. Ilmoituksiin on hyvä liittää mahdollisuuksien mukaan valokuva havaitusta lajista.

Rotenoni on hyvin myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Käsittely ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

Linkit:

vieraslajit.fi: rohmutokko

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Juhani Salmi, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 023 026, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi